UFAM encerra período de inscrição para o PSI 2022

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) encerra nesta terça-feira, dia 28 de junho, o período de inscrição do Processo Seletivo para o Interior (PSI) 2022. Conforme o cronograma, as inscrições devem ser feitas até as 17h de hoje (28).

Os interessados devem se inscrever exclusivamente on-line, por meio do site da Compec (Comissão Permanente de Concursos). De acordo com o cronograma, para efetivar o cadastro, é preciso realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$100.

A universidade recebeu pedidos de isenção da taxa entre os dias 9 e 10 de maio. Os solicitantes já podem conferir o resultado no site da UFAM. Conforme o edital, puderam solicitar a isenção os candidatos com familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que cursaram o Ensino Médio na rede pública ou como bolsistas em escolas particulares.

Seleção

A seleção do PSI 2022 conta com a aplicação de provas presenciais. Segundo o cronograma, as provas serão aplicadas nos dias 7 e 8 de agosto.

Conforme o edital, o PSI contará com três provas: Conhecimentos Gerais I (60 questões objetivas sobre Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, Matemática e História); Conhecimentos Gerais II (60 questões objetivas sobre Geografia, Biologia, Física e Química); e Redação.

A UFAM vai liberar o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), com as informações sobre a aplicação e locais de provas, no dia 22 de julho.

Vagas e resultados

A oferta total da UFAM para o PSI 2022 é de 600 vagas para os cursos de graduação dos campi da universidade localizados no interior do Estado do Amazonas. As vagas são para ingresso no primeiro semestre letivo de 2022. Ainda conforme o edital, as oportunidades são para as seguintes cidades: Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final do PSI 2022 está prevista para o dia 13 de setembro, após a análise dos recursos.

Veja mais informações no edital do PSI 2022.

