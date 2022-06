Unesp encerra inscrições para Professor Substituto no campus de Marília

Edital oferta vaga para professor substituto para Faculdade de Filosofia e Ciências

Em São Paulo, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) encerra inscrições nesta segunda-feira (20). O edital de processo seletivo simplificado tem por objetivo ocupar uma vaga no cargo de professor substituto temporário, na área da Saúde, na subárea de conhecimento Terapia Ocupacional, com lotação direta no campus no campus de Marília.

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos tenham graduação na área respectiva da seletiva. O salário oferecido inicialmente é de R$ 2.840,53, com jornada de trabalho de 24 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 20 de junho de 2022, diretamente no site da Unesp. A taxa de inscrição ficou fixada em R$118,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova analise curricular (caráter classificatório e eliminatório); mais prova escrita e prova didática, conforme critérios especificados no edital.

O processo seletivo é válido a partir da sua publicação, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 268/2022