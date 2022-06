UNIC e UNIDERP liberam resultado do Vestibular 2022/2 de Medicina

A Universidade de Cuiabá (UNIC) e a Universidade Anhanguera (UNIDERP) liberaram nesta sexta-feira, dia 17 de junho, o resultado final do Vestibular 2022/2 de Medicina. Desse modo, os candidatos já podem consultar as listas de aprovados por meio do site Strix Educação.

Conforme o cronograma da UNIC, os candidatos convocados deverão realizar as matrículas nos dias 20 e 21 de junho. Já as matrículas dos aprovados para a UNIDERP serão recebidas no período de 20 a 24 de junho. O procedimento de matrícula exige que os candidatos entreguem toda a documentação descrita na lista presente no edital.

Ainda de acordo com o edital, há a previsão da realização de novas chamadas a partir do dia 22 deste mês na UNIC. Já a UNIDERP prevê realizar novas chamadas a partir do dia 24 seguinte.

Sobre a seleção

As provas do Vestibular 2022/2 de Medicina foram aplicadas no último dia 11 de junho, de forma remota. Os participantes tiveram de produzir uma redação e responder 40 questões objetivas de conhecimentos gerais sobre as disciplinas do ensino médio.

O acesso dos candidatos à plataforma de realização das provas foi liberado das 13h às 13h59 (horário de Brasília). De acordo com o edital, a prova de redação aconteceu no período das 14h às 15h20. Já a aplicação das provas objetivas aconteceu das 15h30 às 18h10.

A oferta total da UNIC é de 20 vagas para o curso de Medicina, enquanto a UNAERP está ofertando 70 vagas. Os participantes poderão conferir a lista de convocação e as orientações para as matrículas nos sites das instituições.

Veja mais informações no edital do Vestibular de Medicina 2022/2.

