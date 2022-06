Vale-Gás NACIONAL volta a ser pago na semana que vem. Calendário DIVULGADO

O pagamento do Vale-Gás Nacional do mês de junho vai começar na próxima semana, conforme informações oficiais. A princípio, cerca de 6 milhões de famílias brasileiras devem receber um valor de aproximadamente R$50.

De acordo com a lei que libera o benefício, os pagamentos do programa vão se realizar a cada 2 meses, ou seja, um mês sim e outro não.

Portanto, como o último pagamento foi efetivado no mês de abril, a nova rodada de pagamentos do programa retorna no mês de junho, mais precisamente no dia 17 (sexta-feira da semana que vem).

Primeiramente, é importante salientar que o Vale-Gás é um benefício instituído pelo Governo Federal, que repassa um valor que corresponde à metade do preço médio nacional de um botijão de gás de 13kg para as famílias de baixa renda que estão cadastradas no benefício.

De acordo com dados do benefício, a região Nordeste teve o maior número de cidadãos atendidos pelo Vale Gás, com 2,68 milhões de contemplados e um investimento de R$ 137 milhões. Em seguida, o Sudeste aparece com 1,69 milhão de beneficiados e um repasse de R$ 86,3 milhões.

Ademais, a região Norte do país contou com mais de 528 mil famílias atendidas, com um investimento de R$ 26,9 milhões em abril. Por outro lado, o Sul contempla 324,8 mil famílias em um total de R$ 16,5 milhões investidos, enquanto no Centro-Oeste são 160,3 mil famílias recebendo R$ 8,1 milhões.

Quem tem direito ao Vale-Gás Nacional?

Para ter acesso ao vale gás é preciso cumprir os seguintes requisitos:

Ter inscrição ativa no Cadastro Único ( Cadúnico );

); Possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 606); OU

Ter renda familiar total igual ou inferior a três salários mínimos;

Recebe também, famílias com renda superior a três salários mínimos, desde que estejam incluídas em programas de transferência de renda implementados pelas três esferas de governo;

Por fim, ter entre os membros da família pessoa que recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

Contudo, é importante lembrar que o alcance do programa é limitado. Sendo assim, foi liberado algumas regras de prioridade, sendo para:

Famílias com cadastro atualizado no Cadúnico, nos últimos dois anos;

Com menor renda;

Que tenham maior quantidade de integrantes;

Famílias contempladas pelo Auxílio Brasil;

Com cadastro qualificado pelo gestor através do uso das informações da averiguação (se disponíveis).

Calendário do benefício

17 de junho: NIS final 1

20 de junho: NIS final 2

21 de junho: NIS final 3

22 de junho: NIS final 4

23 de junho: NIS final 5

24 de junho: NIS final 6

27 de junho: NIS final 7

28 de junho: NIS final 8

29 de junho: NIS final 9

30 de junho: NIS final 0