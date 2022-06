Valor do aluguel sobe 0,59% nas residências no mês de maio

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), registrou em maio deste ano alta de 0,59%. A taxa é inferior ao 0,82% observado no mês anterior. Segundo a FGV, o índice acumula variação de 8,83% em 12 meses, a maior taxa desde o início da série histórica, em janeiro de 2019.

Além disso, a FGV divulgou no dia 30 dados do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M). Este ficou em 0,52% em maio, desacelerando ante a alta de 1,41% em abril, uma vez que a alta dos preços tanto ao produtor quanto ao consumidor mostrou alívio devido aos combustíveis. Com o resultado, a inflação do aluguel passou a acumular alta de 7,54% no ano e de 10,72% em 12 meses, contra 14,66% em 12 meses até abril.

Detalhes do Ivar

Segundo dados da pesquisa, em maio, a única cidade a apresentar queda na variação média do aluguel residencial foi São Paulo (-0,26%). No mês anterior, a capital paulista havia tido inflação de 1,27%. Outras três cidades apresentaram inflação em maio e taxas mais altas do que as observadas no mês anterior:

Rio de Janeiro (1,31% em maio ante uma taxa de 0,31% no mês anterior);

Belo Horizonte (1,97% em maio ante -0,07% em abril);

Porto Alegre (0,87% em maio ante 0,82% em abril).

Na variação anual, três das quatro cidades tiveram alta na taxa de inflação de abril para maio: Rio de Janeiro (de 8,70% para 10,33%), Belo Horizonte (de 14,87% para 15,96%) e Porto Alegre (de 7,17% para 8,06%). Em São Paulo, a taxa caiu de 6,54% para 6,49%.

Alta da inflação sobre o aluguel

O IGP-M é conhecido como “inflação do aluguel” por servir de parâmetro para o reajuste de diversos contratos, como os de locação de imóveis. Além da variação dos preços ao consumidor, o índice também acompanha o custo de produtos primários, matérias-primas, preços no atacado e dos insumos da construção civil.

“Os recuos observados nas taxas de variação do IPA (1,45% para 0,45%) e do IPC (1,53% para 0,35%), refletem a desaceleração dos preços dos combustíveis fósseis. No índice ao produtor, o óleo diesel, combustível de maior peso, variou 3,29% em maio, ante 14,70% em abril”, destacou André Braz, Coordenador dos índices de Preços.

A alta do IGP-M ficou levemente acima da mediana das estimativas de 18 consultorias e instituições financeiras ouvidas pelo Valor Data. Essa representa um valor de 0,49%, com intervalo das projeções indo de 0,09% a 0,62%.

Ao analisar o resultado de maio, o IGP-M no acumulado em 12 meses até maio ficou abaixo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) – considerado uma prévia da inflação oficial do país – que registrou taxa de 0,59% em maio e acumulou 12,20% em 12 meses.

Em maio de 2021, a inflação sobre o aluguel havia subido 4,10% e acumulava alta de 37,04% em 12 meses. O IGP-M fechou 2021 com alta de 17,78%, acima da inflação oficial do país, que por sua vez ficou em 10,06%.