WhatsApp: Opção de criar grupos com até 512 integrantes não deve chegar ao Brasil: entenda

Usuários da versão beta do WhatsApp já podem testar o mais novo recurso liberado na plataforma. A empresa está permitindo a criação de grupos com até 512 integrantes. Atualmente, os grupos de mensageiro têm limite de 256 membros, mas essa realizada pode ser alterada em breve.

Como de costume, as informações foram divulgadas pelo site especializado WABetaInfo. Cabe salientar que o recurso ainda está sendo desenvolvido, ou seja, ainda precisa passar por reparos. Diante disso, ainda não há previsão de lançamento, inclusive no Brasil.

Os “supergrupos” do WhatsApp não chegaram ao Brasil

Vale ressaltar que o novo recurso não deve chegar tão cedo no Brasil. Os testes atuais estão sendo realizados apenas com os usuários dos EUA. Isso porque, o WhatsApp já havia divulgado que só fará mudanças na plataforma para o público brasileiro depois das Eleições 2022.

Sendo assim, até lá grandes alterações não serão implementadas. De todo modo, a opção dos supergrupos ainda está em fase testes e deve permanecer assim por bom tempo até que realmente esteja habilitado para ser incluído na versão estável do aplicativo.

O perigo dos grupos com muitos participantes

Um dos principais riscos com a chegada dos grupos com até 512 pessoas é a fácil disseminação de Fake News. Atualmente, a circulação de notícias falsas tem prejudicado muitos brasileiros. Em razão disso, a novidade já preocupa as autoridades.

WhatsApp vai cobrar por mensagens enviadas via plano pago?

Para quem não sabe, o WhatsApp Premium é um plano de assinatura que está sendo desenvolvido pela Meta para ser implementado no modelo Business. Os primeiros detalhes da modalidade foram encontrados pelo site Wabetainfo, nas atualizações beta para Android, iOS e Desktop

De acordo com as descobertas, a novidade será liberada apenas para as contas comerciais, sendo ainda facultativa ao usuário, ou seja, caberá a empresa aderi-la ou não. O WhatsApp Premium oferecerá a capacidade de vincular a conta em até 10 dispositivos.

Além disso, o mensageiro também deve permitir que o usuário crie links comerciais personalizados. Atualmente, as empresas já podem usar links curtos para permitir que os clientes entrem em contato facilmente, no entanto, a versão Premium possibilitará que os links sejam diferenciados.

Contudo, ainda não é possível ter mais detalhes sobe a novidade, uma vez que a modalidade não foi oficialmente divulgada. Desta forma, informações como: quando será lançada, qual valor, recursos incluídos, só serão liberadas futuramente.

Nesse sentido, podemos cravar que o Whatsapp tem a intenção de cobrar um determinado valor, mas destinado para o modelo Premium e não para o público geral.

Whatsapp vai lançar novos recursos

Continuamente, o WhatsApp busca promover a melhor experiência aos seus usuários. Devido a isto, muitos recursos são liberados nas versões Web, Android e iOS, a fim de facilitar a vida das pessoas.

Confira a seguir 4 novas funcionalidades liberadas no mensageiro.

Opção de Enquetes

Recentemente foi descoberto que o mensageiro está trabalhando em um recurso para criar enquetes em grupo. A novidade deve ser liberada em uma atualização futura do aplicativo.

Dispositivo móvel adicional

Além da possibilidade de mais de um dispositivo Web (PC) conectado a uma mesma conta simultaneamente, o mensageiro está testando a capacidade de também vincular um aparelho móvel adicional.

O novo recurso foi identificado na atualização beta para Android (2.22.10.13).

Atualizações de status Outra função que o WhatsApp planeja liberar é a de permitir que as pessoas vejam as atualizações de status diretamente na lista de bate-papo do aplicativo. Quando o usuário tiver alguma publicação ativa aparecerá envolta da sua foto de perfil um círculo, assim como no Instagram. A funcionalidade está em fase de testes no WhatsApp Desktop beta, todavia, também deve ser liberada para a versão Android e iOS do mensageiro. Versão beta para Desktop Por fim, a versão Web do WhatsApp está testando um recurso que permite ao usuário reagir aos status do contato com até oitos opções de emojis. A mesma funcionalidade deve ser cotada em breve para o Android e iOS.