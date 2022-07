Baixar Nothing Phone (1) Toques e sons de notificação 2022

Nada introduziu recentemente seu primeiro telefone ‘Nada Telefone (1)‘ no mundo todo. Uma empresa de tecnologia com sede em Londres cofundada por Carl Pei, A mente por trás do OnePlus. Eles lançaram um Nothing Phone exclusivo (1) que possui uma parte traseira transparente e uma interface de usuário com glifos, tornando-o um dispositivo verdadeiramente único. A interface de glifos é sincronizada com os toques do dispositivo, tornando-o o ponto focal do telefone.

Com o telefone agora no mercado e as pessoas demonstrando a interface de glifo, os toques Nothing Phone (1) estão em alta demanda. Este artigo irá guiá-lo através das etapas de download de ringtones Nothing Phone (1) em seus dispositivos gratuitamente.

Este smartphone tem um Processador Snapdragon 778+ 5G e vem com Android 12 e um sistema operacional Nothing glyph. O dispositivo tem toques e sons notáveis. Eles trabalharam nisso para se diferenciar no mercado de smartphones.

Baixar Nothing Phone (1) Toques de ações e sons de notificação

Aqui neste artigo, compartilhamos as maneiras de baixar ringtones Nothing Phone (1) gratuitamente em 2022.

Nada Telefone (1) Toques

Se você deseja baixar os toques do Nothing Phone (1), os sons de notificação do estoque, poderá fazê-lo através do link fornecido abaixo-

Clique aqui para baixar ringtones Nothing Phone (1)

Este link tem o arquivo ZIP dos toques, que você pode extrair no seu aparelho. Isso inclui tons de alarme do Nothing Phone (1), toques do Nothing Phone (1), sons de notificação do Nothing Phone (1), IU do Nothing Phone (1) e outros.

Nada Telefone (1) Especificações e Recursos

Você já deve estar ciente do burburinho recente em torno do Nothing Phone (1), o smartphone de estreia da empresa. Vamos falar sobre os recursos e especificações do telefone agora que ele está disponível para compra.

Especificações

Abaixo estão algumas especificações do Nothing Phone (1)-

atuação

Para começar, o telefone é alimentado pelo chipset Snapdragon 778G+ com GPU Qualcomm Adreno G42L. Nothing Phone (1) vem com até 12 GB de RAM e até 256 GB de RAM. O telefone vem nessas variantes – 8 GB de RAM + 128 GB de armazenamento, 8 GB de RAM + 256 GB de armazenamento e 12 GB de RAM + 256 GB de armazenamento.

Exibição

Você pode ver uma tela OLED flexível FHD + de 6,55 polegadas. O brilho máximo do dispositivo é de 500nits e possui uma taxa de atualização adaptável de 60-120Hz com uma taxa de amostragem de toque de 240z. A tela suporta HDR 10+.

Câmera

Falando sobre a câmera, o telefone possui uma configuração de câmera traseira dupla. A câmera principal é o sensor Sony IMX766 de 50MP com uma abertura de f/1.88. Tem suporte para OIS, bem como EIS. A câmera secundária é o sensor Samsung JN1 de 50MP com abertura de f/2.2. A câmera frontal do telefone é um sensor Sony IMX471 de 16 MP.

A câmera traseira suporta gravação de vídeo de até 4K a 30 qps, enquanto a câmera frontal suporta gravação de até 1080p a 30 qps. A câmera traseira possui recursos como panorama do modo noturno, modo de beleza, HDR, modo bokeh, modo noturno, vídeo noturno, modo documento, câmera lenta a 120 fps e vários outros.

Outras especificações

O telefone tem uma bateria de 4500mAh. Tem opções de conectividade, incluindo 5G, Wi-Fi, Bluetooth v5.2, GPS, USB Type-C, etc. Nothing Phone (1) vem com Android 12 pronto para uso com Nothing OS na parte superior. A empresa também promete 3 anos de atualizações do Android e 4 anos de patches de segurança que serão lançados a cada 2 meses.

Características

Abaixo estão alguns recursos do Nothing Phone (!)-

Interface de glifo

O primeiro e principal recurso que discutiremos é a Interface Glyph. A parte traseira transparente do telefone possui luzes LED que são sincronizadas com as notificações do telefone. O LED acende quando chamadas recebidas, mensagens, alarmes e alertas de aplicativos aparecem. Além disso, isso também informará o status do carregamento.

Nada SO

Nothing OS é iniciado com o Nothing Phone (1). Ele é baseado no sistema operacional Android e otimiza o sistema operacional, fornecendo mais recursos do que o Android padrão. Nothing OS tem fontes exclusivas, widgets, papéis de parede, etc.

Carregamento sem fio

O telefone possui carregamento sem fio de 15W. Você pode carregar o telefone com USB Type-C ou por meio de uma interface de carregamento sem fio. O telefone também suporta carregamento sem fio reverso de 5W, com o qual você pode carregar acessórios como fones de ouvido.

Conclusão

Nós discutimos como você pode baixe toques Nothing (1) no seu dispositivo. Também discutimos as especificações e recursos do telefone. Seguindo o artigo acima, você poderá baixar os toques do Nothing Phone (1).

LEIA TAMBÉM: