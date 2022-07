Banrisul recebe inscrições para concurso com 274 vagas em tecnologia

Já estão abertas as inscrições para os interessados em participar do concurso público para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul).

As oportunidades são para profissionais com formação em nível superior na área de tecnologia da informação.

O salário oferecido é de R$ 4,2 mil, além de benefícios.

A banca responsável pela organização do concurso é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Vagas e salários Banrisul

O concurso para o Banrisul oferece 274 vagas para contratação imediata na área da tecnologia da informação sob o cargo de Técnico em Tecnologia da Informação.

Todas as vagas são para cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

As oportunidades estão divididas em sete áreas diferentes, conforme segue:

Analista de Segurança da Tecnologia da Informação – 22 vagas;

Analista de Transformação Digital – 14 vagas;

Desenvolvimento de Sistemas – 124 vagas;

Gestão de Tecnologia da Informação – 59 vagas;

Quality Assurance (QA) e Analistas de Teste – 13 vagas;

Suporte à Infraestrutura de Tecnologia da Informação – 32 vagas;

Suporte à Plataforma Mainframe – 10 vagas;

O salário mensal previsto em edital para o cargo de Técnico em Tecnologia da Informação, independente da área de atuação, é de R$ 4.240,94 para uma jornada de 30 horas semanais.

Além da remuneração mensal, os aprovados no concurso ainda terão direito a:

Gratificação semestral igual a uma remuneração por semestre com pagamento de 1/6 deste valor a cada mês;

Auxílio cesta-alimentação no valor de R$ 1.066,85 mensais;

Auxílio-refeição no valor de R$ 922,24;

Plano de saúde médico e odontológico, através da Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul;

Plano de previdência privada, através da Fundação Banrisul de Seguridade Social;

Possibilidade de ascensão de carreira de acordo com o Plano de Cargos e Salários do Banrisul e conforme desempenho do empregado;

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Do total de vagas ofertadas, 10% são destinadas a candidatos com deficiência e outras 16% a candidatos que se autodeclararem como negros e pardos no momento da inscrição.

Haverá ainda reserva de vagas, de acordo com o qualitativo total, para pessoas trans e integrantes de povos indígenas.

Atribuições gerais de cargo

Estão previstas entre as atribuições gerais do cargo de Técnico em Tecnologia da Informação prevê, as seguintes funções:

Estabelecer padrões, coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes informatizados;

Atuar na comunicação efetiva com fornecedores, terceiros e contratados, bem como áreas, unidades e subsidiárias do Banrisul;

Avaliar serviços, recursos, projetos e processos, propondo políticas e medidas para a melhoria da segurança, qualidade e produtividade;

Prestar assessoria técnica e administrativa quanto a gerenciamento de projetos, sistemas, processos, produtos, serviços, infraestrutura e segurança nas soluções de negócio e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC);

Participar de atividades de auditoria, consultoria, suporte técnico e administrativo, zelando pela qualidade do atendimento e pelo andamento do serviço;

Projetar, instalar e manter soluções de negócio e TIC, além de prestar suporte técnico ao usuário/cliente e ao uso de ferramentas e aplicativos;

Realizar/conduzir reuniões (internas e externas), produzindo atas e outras documentações que registrem decisões, acordos e negociações, atuando na resolução de conflitos entre todas as partes participantes quando necessário;

Gerenciar a capacidade e performance de ativos de Tecnologia da Informação (TI);

Elaborar cenários, especificações de negócio, técnicas e administrativas de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação, disponibilizando informações de apoio a decisão;

Executar projetos e ações pertinentes às rotinas e processos internos e externos do Banco, no que se refere às soluções de negócio e à tecnologia da informação e comunicação;

Monitorar, elaborar e negociar acordos de níveis de serviços, monitorando e analisando o desempenho de ambientes e de serviços de TIC, com foco no cumprimento dos níveis operacionais;

Pesquisar e prospectar novos métodos, modelos de negócio e soluções tecnológicas, operacionais e administrativas;

Planejar, elaborar e ministrar treinamentos relacionados a sua área de atuação;

Executar outras tarefas correlatas ao cargo;

Inscrições Banrisul

Os interessados em participar do concurso para o Banrisul devem realizar a inscrição até o dia 18 de julho de 2022, diretamente pelo site do Cebraspe.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 173.

Candidatos com deficiência ou que possuam renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio tem direito a solicitar a isenção da taxa de inscrição.

O requerimento deve ser preenchido pelo site do Cebraspe.

Etapas concurso Banrisul

Os candidatos ao concurso público Banrisul serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

A prova contará com 120 questões de múltipla escolha dividida entre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

A data prevista para aplicação da prova é 04 de setembro de 2022.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e acessar todo o conteúdo programático da prova, além do cronograma completo do concurso.