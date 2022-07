O seu currículo é um documento profissional e deve ser construído de uma forma objetiva e direcionada para que se torne atrativo no mercado de trabalho.

Currículo: dicas para uma elaboração assertiva e objetiva

A atração do currículo é um ponto primordial para que o candidato receba o convite para uma entrevista de emprego que seja de seu real interesse. Por isso, é necessário prezar pela objetividade quando de sua elaboração.

Dados pessoais

Insira seus dados pessoais de forma sucinta, evitando informações excessivas. Sendo assim, não insira números referentes a documentos pessoais ou dados de filiação, por exemplo.

Objetivo

O seu objetivo deve ser direto. Por isso, é importante que você informe o seu cargo e nível hierárquico atual, caso você tenha clareza sobre essa definição. Por exemplo: gerente de equipe de loja; assistente de atendimento ao cliente; analista de marketing digital; auxiliar de estoque etc.

Experiência profissional

Você deve explorar positivamente a sua experiência profissional. Por isso, faça pequenos apontamentos relevantes quanto às atividades exercidas em cada empresa pela qual você passou, bem como, lembre-se de informar o período trabalhado.

Escolaridade

A informação sobre a sua escolaridade deve seguir a mesma objetividade dos demais campos do currículo. Sendo assim, informe cursos concluídos em cursos em andamento. Lembre-se de informar o nome das instituições e o período estudado, bem como, caso você estude, fale a previsão de término do seu curso e a modalidade de ensino.

Organize as informações

Respeitar a ordem cronológica inversa das informações é primordial para que o currículo se torne atrativo. Visto que, dessa forma, você irá priorizar pela informação mais atualizada.

Atualize o seu currículo no Linkedin

Atualizar o seu perfil no Linkedin também é aconselhável. Já que a ferramenta é amplamente utilizada no mercado atual para o recrutamento e seleção de diversas empresas.

Dica para resumir o seu currículo

Caso queira resumir o seu currículo, é viável que crie algum tipo de relação entre a sua experiência profissional, no que tange a descrição de suas atividades, e as suas habilidades sociocomportamentais descritas no resumo.

Uma vez que essa relação é avaliada para que o recrutador possa convidá-lo para uma entrevista de emprego. Entretanto, é importante ressaltar que essa relação pode ocorrer de forma indireta.

Adapte as dicas citadas e direcione a sua carreira em longo prazo

Faça adaptações dos pontos citados e destaque a sua trajetória profissional de forma objetiva no mercado atual, evitando ficar aquém do seu potencial profissional.