Fuvest: como funciona a segunda fase do vestibular?

Fuvest: como funciona a segunda fase?

A datas da edição 2023 do vestibular da Fuvest, que permite os candidatos aprovados ingressem na Universidade de São Paulo (USP), já foram anunciadas. O início das inscrições acontecerá no dia 16 de agosto de 2022.

O vestibular da Fuvest é realizado em duas fases, sendo que, na primeira fase, não importando o curso de sua escolha, a prova irá abordar todo o conteúdo do ensino médio em 90 questões objetivas.

Os candidatos que somarem mais pontos em cada carreira melhor se colocando com suas respectivas notas serão selecionados para dar continuidade à segunda fase.

Para que você consiga se preparar melhor, o artigo de hoje separou todas as principais informações sobre o funcionamento da segunda fase do vestibular. Confira!

Segunda fase da Fuvest: informações importantes

As provas da segunda fase do vestibular da Fuvest são aplicadas em dois dias e são testes de conhecimento específico. Além disso, elas deverão ser resolvidas de forma discursiva em até no máximo quatro horas.

A segunda fase é dividida em duas partes. No primeiro dia, os candidatos realizarão as provas de Português e Redação, sendo constituída de 10 questões de Português mais a elaboração de uma redação. O texto deverá ser redigido de acordo com o tema proposto e dentro das regras estabelecidas.

No segundo dia de provas, por sua vez, os candidatos farão uma prova composta por 12 questões de mesmo peso.

De acordo com a área de conhecimento específica que foi previamente escolhida no momento da inscrição no vestibular, os candidatos responderão questões de diferentes disciplinas. A prova poderá ser composta por duas ou três disciplinas, dependendo da escolha do candidato.

Ainda, uma prova de habilidades específicas também será aplicada para os candidatos que se inscreveram para os cursos de Música, Artes Cênicas, e Artes Visuais, em dia e local distinto das duas fases anteriores.