Grupo Avenida anuncia vagas de emprego pelo Brasil

Novas oportunidades de emprego estão sendo oferecidas em todo o país pela principal rede de varejo, o Grupo Avenida. A seguir podem ser consultados os principais detalhes sobre as funções com vagas em aberto, remuneração, benefícios, local de trabalho e muito mais para profissionais que procuram emprego.

Grupo Avenida divulga novas posições de trabalho em regiões brasileiras

Os futuros funcionários são obrigados a cumprir um conjunto de requisitos que mudam dependendo dos cargos procurados para atuar no Grupo Avenida e serem considerados para cargos em aberto. Em termos de nível acadêmico, os cargos vagos cobrem o ensino médio até o ensino superior, total ou parcialmente.

Juntos, a empresa oferece aos seus funcionários benefícios que vão além da remuneração padrão do mercado, como vale-refeição, assistência médica, vale-transporte, ajuda de custo, celular corporativo, estacionamento, programa de treinamento e desenvolvimento, bônus por resultados e seguro de vida.

A seguir está uma lista das vagas no Grupo Avenida, de acordo com dados coletados no site Infojobs:

Analistas Fiscais — São Paulo;

Analistas de Planejamentos de Vendas — São Paulo;

Assessores de Clientes setor do Varejo — Palmas;

Assessores de Clientes setor do Varejo — Nova Mutum;

Fiscais de Lojas — Morrinhos;

Líderes de Produtos Financeiros — Barcarena;

Assistentes para o setor Administrativo — Barcarena.

Veja também: Unidas divulga vagas de emprego pelo Brasil

Como se registrar

Após conferir todas as informações e requisitos necessários para candidatura, os interessados em se inscrever para uma das posições do Grupo Avenida, deverão acessar o link de inscrições e preencher sua ficha profissional na vaga que pretende preencher.

Quer saber mais sobre os empregos disponíveis nessa semana? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos e participe dos principais processos seletivos abertos.