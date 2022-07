IFPE libera resultado preliminar do Processo de Ingresso 2022/2

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) publica nesta segunda-feira, dia 4 de julho, o resultado preliminar do Processo de Ingresso 2022/2. De acordo com o cronograma, a classificação preliminar será publicada no site de Ingresso do IFPE a partir das 17h de hoje.

Desse modo, os candidatos poderão verificar como está a sua classificação no processo seletivo, dentro do tipo de vaga e curso para o qual concorrem.

Conforme orientações do IFPE, os interessados poderão interpor recursos contra o resultado preliminar na terça-feira, dia 5 de julho, das 0h às 23h59. Para interpor recursos, o candidato deverá acessar ingresso.ifpe.edu.br, inserir CPF e senha, e clicar no menu “Minhas Inscrições”.

A divulgação do resultado final será feita após a análise dos recursos e está prevista para o dia 8 de julho, a partir das 17h.

Como foi a seleção?

O Processo de Ingresso 2022/2 não contou com a aplicação de provas. Segundo o edital, a classificação dos inscritos foi feita a partir do desempenho escolar do ensino fundamental ou médio ou da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de acordo com o nível do curso escolhido.

Ao todo, o IFPE está ofertando 3.261 vagas em cursos técnicos e em cursos de graduação, presenciais e a distância. As vagas são para 16 campi e 8 polos de Educação a Distância (EaD). Ainda conforme o edital, as vagas ofertadas estão divididas da seguinte forma:

2.065 vagas para cursos técnicos na modalidade Subsequente;

352 vagas para cursos técnicos na modalidade Integrada ao Ensino Médio;

35 vagas para a modalidade Proeja – Qualificação Profissional;

809 vagas para cursos superiores (449 para os cursos presenciais e outras 360 para cursos EaD).

O IFPE reserva 60% das vagas segundo a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes oriundos de escolas da rede pública de ensino, com percentual para pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência.

Veja mais informações na Cartilha do Candidato.

