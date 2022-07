JBS tem vagas de emprego em São Paulo e outras regiões do país

A JBS, referência no ramo alimentício no Brasil, divulgou vagas abertas para atuação em sua unidade no estado de São Paulo. Os empregos que estão sendo oferecidos exigem qualificações para aqueles que estão dispostos a se candidatar a uma das vagas. Veja a lista de oportunidades abaixo e descubra como se inscrever.

JBS divulga a contratação de novos colaboradores em cidades do Brasil

A JBS é uma corporação multinacional com operações em mais de dez países e é uma das líderes da indústria alimentícia. O estabelecimento oferece opções, incluindo carne em seu estado natural, congelados e pratos preparados, atendendo milhões de clientes todos os dias.

A companhia além de oferecer oportunidades de crescimento, entrega a todos os seus colaboradores salários compatíveis com o mercado de trabalho e vários benefícios, incluindo estacionamento gratuito no local, fretado no trajeto, vale alimentação, vale transporte, assistência odontológica, assistência médica, seguro de vida, desconto em instituições de ensino e gympass.

Confira agora algumas das oportunidades e regiões disponíveis pela companhia para inscrição:

Analistas de Sustentabilidade — Araguaína, São Paulo e Pedra Preta;

Analistas de Trade Marketing nível sênior — São Paulo;

Consultores de Vendas — São Paulo;

Coordenadores de Vendas — Distrito Federal;

Engenheiro de Obras — Andradina;

Técnico em Segurança do Trabalho — Barretos;

Analistas Contábeis nível Pleno — São Paulo;

Analistas de Importação — São Paulo;

Assistentes Administrativos — Florianópolis.

Como se inscrever

Os interessados em ingressar na empresa JBS deverão atender aos critérios estabelecidos e residir em cidades com vagas abertas. Para se inscrever basta acessar o site de inscrições e clicar no cargo que pretende preencher.

