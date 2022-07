Barreiras sanitárias são testadas em simulado sobre aftosa no interior de São Paulo, de acordo com recente divulgação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Mapa: simulado feito contra a febre aftosa

Conforme destaca a divulgação oficial, o treinamento conjunto foi realizado em Pirassununga e terminou na última sexta-feira, 29 de julho. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), médicos veterinários participaram nesta semana de um simulado para testar barreiras sanitárias contra a febre aftosa.

O simulado foi realizado em Pirassununga, no campus da Universidade de São Paulo (USP), e teve a participação de quatro médicos veterinários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e 47 da Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo.

Treinamento de ações para situações de emergência sanitária

Segundo informa o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o simulado foi uma oportunidade de treinar as ações que devem ser tomadas diante de uma situação de emergência sanitária. Além disso, o simulado representou também a possibilidade de mapear eventuais pontos que podem ser melhorados pelos diferentes participantes.

Diversas ações

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), foram instaladas barreiras sanitárias nas principais vias para fiscalização de trânsito de veículos e desinfecção; fiscalização em propriedades para investigação de novos casos; logística de envio de amostras para análise laboratorial; e uso de sistemas informatizados de informação, além do treinamento de como deve ser a atuação dos serviços de comunicação e assessoria de imprensa, serviço de logística e compras em situação de atendimento a emergência sanitária.

Último caso ocorreu em 1996

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) explica que o último registro de febre aftosa registrado no estado de São Paulo é de março de 1996. O estado vem adotando medidas para eliminar a obrigatoriedade da vacina contra a doença. O simulado é uma das orientações contidas no plano estratégico para essa finalidade.

Gease

Conforme explica o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), os veterinários integram o Grupo Estadual de Atenção à Suspeitas de Enfermidades Emergenciais (Gease), criado a partir da Portaria CDA nº 10/2022, para o atendimento em um possível foco da doença.

Foi apresentado ao grupo quais passos devem ser adotados no Plano de Contingência de Febre Aftosa, ou seja, a partir do momento em que é confirmado um foco da doença, quando é instituído o estado de emergência zoossanitária.

O plano estabelece regras para o trânsito controlado de animais, com restrição de movimentação, além da ampliação das ações de vigilância, destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

A atividade foi organizada pela CDA, com apoio e participação do Mapa, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootécnica da USP, Faculdade de Zootecnia e Engenharia da USP e da Prefeitura do Campus Fernando Costa da USP, explica o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).