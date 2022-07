Prefeitura de Penedo inicia Projeto Escola Verde nas unidades da Semed

Programa de coleta seletiva de lixo destina material para Recicla Penedo

Reaproveitar tudo que é possível e que termina sendo jogado no lixo é praticamente uma obrigação do nosso tempo, compromisso que o governo Ronaldo Lopes assume como política pública permanente que avança com a implantação do Projeto Escola Verde.

A partir desta quinta-feira, 14, todas as 29 unidades da Secretaria Municipal de Educação (Semed) serão equipadas com conteiners e principalmente lixeiras identificadas para separação do lixo, conforme a cor do recipiente.

Itens de plástico devem ser descartados na lixeira vermelha, o que for papel na de cor azul, latas de refrigerante e outros objetos de metal na lixeira de cor amarela, vidros na lixeira verde e lixo orgânico, como restos de comida, no recipiente marrom.

O material reciclável descartado nas escolas e creches da Semed será recolhido por associados da Recicla Penedo, associação criada durante a gestão Ronaldo Lopes para gerar emprego e renda para pessoas de baixa renda que trabalham como coletores.

O lançamento do Escola Verde reuniu estudantes, diretores e coordenadores da rede municipal no ginásio do Complexo Esportivo e Educacional Moacir Andrade, onde também ocorreu a entrega de óculos para crianças e adolescentes, ação da Secretaria Municipal de Saúde realizada em parceria com o IGPS.

A união de esforços também acontece no trabalho de coleta seletiva de lixo em Penedo, iniciativa coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), responsável por orientar e apoiar o trabalho da Recicla Penedo.

A Semarh que também representa os avanços nessa área efetivados na Prefeitura de Penedo e que está promovendo a Semana do Meio Ambiente, focando na educação ambiental para alunos e alunas da rede pública municipal.

