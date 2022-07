Resultado da Quina: concurso 5909 tem um ganhador milionário

O resultado da Quina pelo concurso 5909 foi de grande alegria para um brasileiro sortudo. Ele foi premiado com R$ 1.402.174,56, mudando sua vida para sempre. Ademais, outros jogadores ganharam nas faixas de premiação menores.

O sorteio que deu o resultado da Quina milionário, aconteceu nesta quinta-feira (28), às exatas 20h no horário de Brasília. Então, você fez alguma aposta para esse concurso? Se sim, confira maiores detalhes na matéria do Notícias Concursos.

Confira o resultado da Quina do concurso 5909

As dezenas sorteadas foram: 04 – 05 – 17 – 74 – 77. Como citamos, com esses números, um ganhador levou o grande prêmio. Mas, outras 79 apostas com quatro acertos receberão R$ R$ 3.950,30 cada uma. Então, com três acertos, 5.105 pessoas puderam receber R$ 58,22. E com dois acertos, 121.373 apostas foram ganhadoras de R$ 2,44 cada.

Como são as apostas da modalidade

O apostador interessado na fezinha da Quina deve finalizar seu jogo, seja online ou presencialmente, até 19h do horário de Brasília. Assim, em uma aposta simples, onde se escolhe cinco números entre os disponíveis no volante, paga-se apenas R$ 2,00.

Contudo, caso o jogador queira aumentar as probabilidades de levar uma bolada para casa, o preço pode chegar até R$ 6.006,00. Nesse caso, pode-se optar por 15 dezenas no mesmo jogo entre as disponíveis.

E para ganhar a faixa principal de premiação, o sortudo tem que acertar todas as cinco dezenas. Sendo assim, quem acerta quatro, cinco ou seis números, também fica com uma parte do dinheiro arrecadado.

Agora, para resgatar, é preciso seguir alguns critérios:

Premiações de, no máximo, R$ 1.332,78, são retiradas em casas lotéricas;

Valores acima são resgatados em qualquer agência da Caixa;

Após a solicitação de retirada, o valor é pago em dois dias;

O prêmio tem o prazo de resgate de até 90 dias depois da data da extração;

Valores não reclamados são investidos em programas sociais.

Então, fique atento ao resultado da Quina. Se você for um dos ganhadores, corra para retirar seu prêmio e mudar de vida.