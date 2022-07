SoftwareONE abre vagas na área de TI

O mercado de tecnologia é um dos que mais cresce globalmente. E, acompanhando uma tendência, a SoftwareONE, provedora mundial de soluções de software e tecnologia de nuvem, anunciou a abertura de novas vagas na área de TI.

A companhia oferece, ao todo, 42 postos para diferentes cargos no setor de delivery, que corresponde a mais de 30% do tamanho total da SoftwareONE e dobrou seu número de colaboradores nos últimos anos devido a uma reestruturação de toda a empresa.

Dentre as posições disponíveis, destacam-se as funções de Consultor de nuvem com foco em AWS, Consultor com foco em O365, Technical Support Engineer, Digital Marketing Specialist, Procurement Analyst, entre outros. As chances são para atuação em modelo remoto, mas os requisitos variam de acordo com a função.

Segundo a empresa, que incentiva programas de formação de novos talentos, pessoas que estejam abertas a cooperar com a estratégia de crescimento da companhia são bem-vindas. Durante a jornada, são realizadas, também, capacitações com o foco na formação e qualificação profissional.

Os contratados receberão, ainda, salário compatível com mercado e terão direito a uma série de benefícios, como Trabalho Flexível, Vestimenta Informal, Programa de Intercâmbio de Colaboradores, Programas Trimestrais de Incentivo, Programa de Educação Continuada, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da SoftwareONE para conferir a lista completa de postos disponíveis e cadastrar o currículo naquele que mais se adequa ao seu perfil. enviar os dados.

O processo seletivo é dividido em etapas, que incluem avaliação do currículo, entrevista com o recrutador, entrevista com o líder da área e/ ou mais um líder do time.