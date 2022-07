WhatsApp testa reação com todos os emojis

Usuários do WhatsApp já podem usar o recurso de reações de mensagens. Mesmo que tenha sido liberada há poucos meses, o mensageiro já está tentando uma atualização relacionada a funcionalidade.

Está sendo testada na versão beta do aplicativo a opção de reagir as mensagens com qualquer emoji. Além das 6 carinhas e símbolos já disponibilizados pela Meta, os usuários podem utilizar todas as figuras no WhatsApp.

Mais emojis para reação

Caso os testes sejam aprovados, será possível reagir as mensagens utilizando qualquer emoji na versão estável do WhatsApp.

Na prática, ao reagir a uma mensagem, o usuário terá a lista completa dos emojis disponíveis na plataforma. Esse é um pedido dos próprios usuários do mensageiro que buscam mais liberdade nas conversas.

Embora esteja na fase de desenvolvimento e testes, ainda não há uma previsão de quando será lançada. No entanto, assim que lançada, a nova opção será liberada para todas as versões do WhatsApp (Desktop, Android e iOS).

Aprenda a recuperar sua conta bloqueada do WhatsApp

O WhatsApp disponibiliza a confirmação de duas etapas para proteger ainda mais a conta no aplicativo. Embora os dados sejam protegidos com criptografia, recorrentemente criminosos conseguem invadir e clonar a conta.

Porém, quando isso acontece o sistema do mensageiro realiza um procedimento de bloqueio da conta simultaneamente. Assim, os criminosos não conseguem acessar as informações do usuário.

Sendo assim, para recuperar a conta ‘roubada’, é necessário entrar no WhatsApp com o número de telefone e verificar o usuário com uma chave de acesso com seis dígitos, recebida por SMS.

Feito isto, o invasor que estiver usando a conta será desconectado imediatamente, uma vez que o código extra de segurança indica o verdadeiro dono da conta.

Vale ressaltar que o WhatsApp fica bloqueado durante 12h. Após esse período, a conta pode ser usada novamente.

Como recuperar o histórico de conversas no WhatsApp

Caso tenha sido vítima de clonagem no WhatsApp, calma, pois é possível recuperar seu histórico de conversas através do backup. Com o auxílio do iCloud ou do Google Drive, há a possibilidade de importar o arquivo salvo no seu celular.

Veja os passos a seguir:

No Android

Acesse as “Configurações” do seu Android; Em seguida, toque em “Aplicativos” e depois em “WhatsApp”; Feito isto, vá em “Armazenamento” e clique em ”Limpar dados”; Na tela seguinte, clique em “Ok” (um backup será restaurado); Na sequência, abra o seu WhatsApp e informe o seu número e aguardar a verificação (o número deve ser o mesmo de quando o backup foi feito). Depois disso, o sistema buscará os backups automaticamente; Por fim, o sistema vai começar a restaurar as mensagens do backup encontrado.

No iOS

Antes de mais nada, desinstale e instale o WhatsApp; Feito isso, abra o aplicativo e informe seu número; Na sequência, o sistema vai detectar o backup salvo no iCloud; Depois disso, é só seguir as instruções na tela para restaurar seu histórico de conversas.