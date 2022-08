Campanha Agosto Lilás promove palestras no Theatro Sete de Setembro

Evento organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social que tem como tema “Não Se Cale! ”

Secom PMP

Nesta quarta-feira, 10, a Prefeitura de Penedo intensifica a campanha do Agosto Lilás, com um grande evento com o tema “Não Se Cale!”, no Theatro Sete de Setembro, a partir das 14 horas.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) convidou o Delegado Rômulo Andrade e o Juiz da Vara Especial de Violência contra a Mulher de Penedo, Dr José Eduardo, para ministrar palestras.

A programação reserva ainda a participação da Polícia Militar e do Ministério Público Estadual.

A programação do Agosto Lilás em Penedo continua ao longo do mês, com palestras em escolas, blitz educativas e ações nos CRAS, Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos e CREAS.

O Agosto Lilás é o mês dedicado ao combate à violência contra a mulher, campanha criada para alertar a sociedade sobre a necessidade de acabar com esse tipo de violência.