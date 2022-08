Caso suspeito de Varíola dos Macacos em Penedo tem resultado negativo

Conclusão do protocolo iniciado pela Secretaria Municipal de Saúde descarta contaminação

Secom PMP

A Secretaria Municipal de Saúde de Penedo recebeu nesta sexta-feira, 26, o resultado do exame realizado em paciente com suspeita de contaminação por Varíola dos Macacos.

A conclusão do protocolo no jovem de sexo masculino que residia em Macaé-RJ desde março de 2020 e havia retornado para Penedo no mês passado afasta a infecção pela doença com mais de quatro mil casos confirmados no Brasil.

A boa notícia já foi informada ao paciente e seus familiares, grupo que teve acompanhamento integral da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

O paciente que já havia cumprido os 21 dias de isolamento domiciliar, tempo estabelecido no protocolo relacionado ao caso, deixou o estado do Rio de Janeiro em meados de julho.

De volta a Penedo, ele percebeu sintomas semelhantes aos da Varíola dos Macacos e procurou o posto de saúde de sua referência, ponto de partida para a assistência da pasta da Prefeitura de Penedo e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

