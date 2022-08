Consultores da região Lagoas, Mares e Rios do Sul de Alagoas conhecem potencial turístico do Destino Penedo

Parceria entre governos estadual e municipal reforça trabalho para gerar mais emprego e renda no município

Secom PMP com Assessoria Setur Alagoas

A Sedetur Alagoas enviou os consultores Fernando Kanni e Fernando Ferreira para conhecer os potenciais do Destino Penedo, trabalho que reforça a inclusão do município na Instância de Governança da Região Lagoas, Mares e Rios do Sul.

O principal objetivo da visita guiada por Maik Vieira, Diretor da Setur Penedo, foi realizar um levantamento dos potenciais turísticos, com o intuito de fazer uma integração na rota turística dos municípios participantes da região Sul de Alagoas.

Na cidade, os consultores visitaram o patrimônio histórico, artístico e cultural da Cidade dos Sobrados, meios de hospedagem, receptivos turísticos e pontos de alimentação. Eles também foram apresentados ao potencial da gastronomia local e aspectos relacionados com o turismo de experiência e de negócios.

Destino Penedo

“Receber os consultores aqui na cidade foi de grande relevância pois o olhar deles só contribui para que o Destino Penedo se consolide como, de fato, um roteiro turístico, juntamente com todos os outros”, disse Maik Vieira sobre o trabalho estendido para o turismo rural, turismo de negócios e turismo náutico.

Penedo, Piaçabuçu, Feliz Deserto, Coruripe, São Miguel dos Campos, Jequiá da Praia, Roteiro, Barra de São Miguel, Marechal Deodoro, Coqueiro Seco e Pilar são os municípios que compõem a Instância de Governança Lagoas, Mares e Rios do Sul.

Texto Thaciana Lima – jornalista Setur Penedo, com edição Secom PMP