Marisa tem NOVOS empregos pelo país

No mercado brasileiro de roupas, as lojas Marisa são líderes do setor. Atualmente, a empresa está procurando profissionais qualificados que queiram contribuir para o sucesso dos negócios. Confira as informações disponíveis sobre como efetuar seu cadastro e fazer parte da equipe.

Marisa anuncia novos postos de trabalho em cidades do Brasil

Uma das maiores redes do varejo no Brasil, a Lojas Marisa está disponibilizando novas posições de trabalho em diferentes estados brasileiros, incluindo São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará, Minas Gerais e Sergipe. Para ocupar uma das posições abertas, será fundamental atender as exigências mínimas e morar em cidades onde a companhia está contratando.

Dentre as posições disponíveis, grande parte são para ocupar vagas efetivas, mas a companhia também está oferecendo oportunidades de banco de talentos, onde o candidato que não encontre uma vaga que se encaixe ao seu perfil, ainda poderá ser chamado para realizar uma entrevista posteriormente, quando surgir uma vaga que atenda as necessidades da empresa.

Confira as oportunidades abertas para candidatura dentro da companhia:

Assessores de Clientes — Londrina, Palhoça e Curitiba;

Assistentes para áreas de Prevenção e Perdas — Itajaí e Sete Lagoas;

Assistentes de Visual Merchandising — São Gonçalo;

Assistentes de Vendas — Manaus;

Atendentes de Serviços para Clientes — Carapicuíba;

Banco de Talentos — São Paulo;

Coordenadores de Produtos Globais Sourcing — São Paulo;

Supervisores de Loja — Aracaju;

Assistentes de VM nível Júnior — Fortaleza.

Como se registrar

Para ocupar uma das posições ofertadas pela loja Marisa, os interessados devem acessar o link de inscrições e preencher seu cadastro dentro da vaga que pretende preencher.

