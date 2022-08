Novo sistema da Prefeitura de Penedo agiliza e reduz custos dos processos administrativos

A intenção é gerar mais economia e também ajudar na preservação do meio ambiente com a diminuição do uso de papéis

SECOM PMP

A Comissão de Modernização da Prefeitura de Penedo promoveu nesta sexta-feira, 19, um treinamento para secretários municipais e servidores administrativos sobre o novo sistema implantado pela gestão Penedo Crescendo Com Seu Povo.

O Docgo visa acelerar processos administrativos de todas as pastas municipais, além de reduzir consideravelmente o uso de papéis para ofícios e documentos, além de tintas de impressoras, entre outros materiais usados atualmente.

O Secretário de Planejamento e Gestão, Luciano Barros Lucena, comandou o treinamento, ensinando passo a passo de como utilizar este sistema que é totalmente online.

“Esperamos que vocês servidores sejam multiplicadores e possam repassar este treinamento para outros colaboradores, fazendo assim com que todos os setores administrativos utilizem esse sistema e acelerem todo o processo que hoje, parte dele, é feito de forma manual”, explanou Lucena, também presidente da Comissão de Modernização e gestor da Secretaria Municipal de Educação.

TECNOLOGIA A FAVOR

O governo Ronaldo Lopes investe em equipamentos, treinamento de pessoal e sistemas tecnológicas para modernizar a gestão municipal.

A parceria com o Google for Education, adquirindo cerca de dois mil Chromebooks para rede municipal de ensino, além da recente intenção de contratação da plataforma Trakto Educação, também para uso de estudantes, alunos e diretores da SEMED.

Além desses exemplos, a gestão Penedo, Crescendo Com Seu Povo trabalha nos demais setores do município para acompanhar as inovações do mundo atual.

O Secretário de Comunicação, Kim Emmanuel Minas Lopes, que também compõe a Comissão de Modernização da Prefeitura de Penedo e ressaltou as novidades tecnológicas na pasta em que administra.

“Atualmente a SECOM possui um sistema próprio de gerenciamento de tarefas que ajuda e muito em todos os serviços que devem ser executados por seus colaboradores. 95% do profissionais da Comunicação usam o sistema Resolve, plataforma online que foi criada pela própria secretaria, sem custo algum para o governo municipal”, destaca Kim Emmanuel.