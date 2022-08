Prefeito Djalma realiza antigo sonho de moradores com pavimentação de vias públicas

Se despedindo da lama do inverno e da poeira do verão. É com esse sentimento de despedida que os moradores da Rua João Pofe, localizada no Bairro Paciência, estampam o sorriso no rosto e agradecem ao prefeito Djalma Beltrão pela parceria firmada junto ao Governo de Alagoas, possibilitando a realização desse antigo sonho da comunidade, que era a pavimentação da rua que por anos trouxe diversos transtornos aos moradores.

A obra de pavimentação em paralelepípedos está sendo acompanhada de perto pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, para que não haja atraso por falta de material, sendo necessário apenas acompanhar a previsão do tempo para que tudo ocorra dentro do prazo previsto para a entrega da obra pronta aos moradores. De acordo com o secretário Eufrásio Dantas, a pavimentação trará mais qualidade de vida à população, quando possibilitará melhores condições de trafegabilidade, acesso, conforto e comodidade.

A pavimentação da via pública já havia sido requerida na Câmara Municipal através da bancada de apoio da gestão do Prefeito Djalma Beltrão, que em nas suas justificativas expuseram o anseio dos moradores da localidade que de uma forma geral traduzia o desejo também de motoristas que trafegam constantemente pelo local, sendo motivo de pedido de outros cidadãos e cidadãs piaçabuçuenses que destacaram a falta de segurança na mobilidade, principalmente de idosos e idosas.

O prefeito Djalma Beltrão (MDB), lembrou que a Rua João Pofe é uma das vias públicas que serão pavimentadas neste momento, destacando que a meta da administração é promover novas obras em pavimento asfáltico e também de paralelepípedos, trazendo a infraestrutura necessária a várias comunidades que há tempos esperavam pelo trabalho de melhoramento em suas ruas.

“Não podemos deixar de agradecer ao governador Paulo Dantas que deu continuidade ao trabalho de pavimentação em Piaçabuçu, iniciado lá atrás quando ainda contávamos com a parceria do então governador Renan Filho. Os frutos da parceria entre Prefeitura e Governo de Alagoas, tem possibilitado ao nosso povo, melhores condições de tráfego e segurança nas vias, geração de emprego e renda, mobilidade urbana, além de garantir mais educação aos nossos jovens e adultos com investimentos em programas sociais e construção de importantes equipamentos de educação”, concluiu Djalma Beltrão.