Prefeitura de Penedo reforça combate à violência contra mulher

Campanha Agosto Lilás é realizada por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo colabora com o enfretamento à violência contra a mulher, orientando e informando a população sobre a importância do assunto.

Durante todo o mês que se inicia nesta segunda-feira, 01, a campanha Agosto Lilás reserva uma vasta programação a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH).

O alerta sobre o tema com índice preocupante em Penedo – conforme declarações do Delegado da Polícia Civil, Rômulo Andrade – envolve uso dos meios de comunicação, redes sociais e palestras em escolas e nos serviços da SEMDSH.

No próximo dia 10, a Prefeitura de Penedo abre o Theatro Sete de Setembro para o evento “Não Se Cale!”, com a participação de representantes do Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça de Alagoas e Polícias Civil e Militar.

A programação do Agosto Lilás em Penedo continua ao longo do mês, com palestras em escolas, blitz educativas e ações nos CRAS, Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos e CREAS.