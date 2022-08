Programa do Leite realiza recadastramento das famílias beneficiárias em Penedo

Prefeitura de Penedo leva serviço para as 29 comunidades atendidas, sendo o recadastramento feito nos pontos de entrega do leite, conforme calendário abaixo do texto

Secom PMP

Famílias atendidas com o Programa do Leite precisam fazer o recadastramento para continuar recebendo o alimento distribuído pelo governo estadual.

A continuidade da iniciativa tem apoio do Governo Ronaldo Lopes, por meio da parceria entre Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada), Emater e Secretaria de Agricultura de Alagoas.

“Nós iremos até os pontos onde a distribuição do leite é realizada, começando pela zona rural onde também estamos fazendo a entrega devido a dificuldade de acesso para algumas comunidades por causa das chuvas”, explica Marcelo Queiroz, servidor da Semada responsável pelo Programa do Leite em Penedo.

Atualmente, 2.442 mil famílias são atendidas em Penedo pelo trabalho direcionado para pessoas em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

Graças ao empenho da gestão Ronaldo Lopes e a sensibilidade do governo Renan Filho/Paulo Dantas, a atuação da Semada incluiu famílias de povoados que não recebiam o Programa do Leite, sendo eles Manimbu, Campo Grande e Ponta Mofina.

O serviço de recadastramento não atenderá novos beneficiários e para quem precisa continuar recebendo o alimento, basta apresentar a carteira de identidade (RG) e o cartão NIS registrado no Programa do Leite.

Ainda em relação ao apoio da Prefeitura de Penedo, somente as famílias residentes na comunidade Castro Alves (Bititinga) serão atendidas em local diferente do ponto de distribuição do alimento, serviço que ocorrerá no ginásio Padre Manoel Vieira.

Confira abaixo o cronograma que começa no próximo dia 29, nas comunidades Marituba do Peixe (manhã) e Marituba de Cima (tarde), e termina em 18 de outubro na Vila Matias, atendendo 29 localidades situadas nas áreas urbana e rural de Penedo.

Texto Fernando Vinícius – Secom PMP

Fotos Débora Alves – social media Semada