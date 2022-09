11 maneiras de corrigir o ITV Hub que não funciona na Samsung, LG, Sony Smart TV

O ITV Hub permite que os usuários assistam a programas de TV ao vivo e conteúdo sob demanda. Neste serviço de streaming, você pode assistir a dramas britânicos, reality shows premiados e muito mais.

No entanto, é lamentável que o hub ITV às vezes não funcione em TVs inteligentes. Portanto, é nosso objetivo fornecer a você diferentes métodos para restaurar a funcionalidade do seu ITV Hub por meio deste artigo.

Veja como corrigir o ITV Hub, não está funcionando.

Corrigir o ITV Hub não funciona na Samsung, LG, Sony ou outra Smart TV

Reproduza programas de TV ao vivo em qualquer lugar com o ITV Hub, um ITV Player. Tem uma vasta gama de programas para escolher.

Estas são algumas das aquisições que fizeram. Programas esportivos também estão disponíveis no ITV Players. Além disso, o ITV Hub é um serviço gratuito pelo qual você não precisa pagar.

A única coisa que você precisa fazer é se registrar no site deles. ITV Shows estarão disponíveis gratuitamente depois disso.

Usando seu site, aplicativos móveis e aplicativos de TV, os usuários podem acessar o ITV Hub para assistir ao programa. Tudo o que você precisa fazer é acessar o site deles.

Ao clicar no botão TV ao vivo, você pode assistir a canais e programas ao vivo. No entanto, vários usuários estão relatando que não podem acessar o ITV Hub em suas smart TVs.

Eles ficam frustrados com isso, e isso lhes causa muito estresse. Não permite que eles assistam seus programas favoritos.

Por isso, hoje apresentaremos um guia sobre como corrigir esse problema na Samsung ou outras TVs inteligentes. Se quiser saber mais sobre o assunto, leia o artigo inteiro.

Uma tela em branco

Muitas pessoas têm experimentado telas em branco ao usar o aplicativo ITV Hub em seus tablets ou smartphones.

O problema pode ocorrer em todos os tipos de dispositivos. É mais provável que você tenha esse problema usando um navegador da Web para acessar o ITV Hub. Significa Google Chrome, Mozilla Firefox ou Safari.

Para corrigir isso, você pode fazer algumas coisas;

Limpar cache

Certifique-se de limpar o cache antes de tentar acessar o ITV Hub diretamente pelo navegador da Internet. Normalmente, você pode resolver seu problema dessa maneira.

Limpar cookies

Pode ser uma boa ideia limpar seus cookies enquanto você limpa seu cache. Também é muito fácil corrigir uma tela em branco dessa maneira.

Use um navegador diferente

Muitas pessoas parecem ter esse problema ao usar o Google Chrome, embora não esteja totalmente claro o motivo. Use o Safari ou o Opera em vez do ITV Hub se isso funcionar.

Os cookies geralmente são usados ​​pelo seu navegador para rastrear os sites que você visitou. Depois disso, a página será armazenada em cache.

Ele será carregado mais rapidamente quando você retornar a ele mais tarde. Os efeitos a longo prazo disso podem ser problemáticos de vez em quando. Portanto, vale a pena se livrar deles.

Falhando e congelando

Ocasionalmente, o ITV Hub trava ou congela em uma tela, o que é outro problema extremamente comum.

A ITV não é a única com este problema. O mesmo pode ser dito de qualquer aplicativo que transmita ou permita que você acompanhe seus programas favoritos.

Você pode enfrentar esse problema com qualquer dispositivo, mas o aplicativo ITV Hub é o mais comum.

Você pode resolvê-los usando esses métodos.

Os problemas com o aplicativo ITV Hub geralmente ocorrem devido a uma versão desatualizada.

Se você deseja atualizar seu aplicativo, pode fazê-lo em seu telefone. Deve haver uma correção para qualquer problema que você esteja enfrentando.

Excluir e configurar

Excluir o aplicativo e reinstalá-lo é uma coisa que você pode fazer. Nesse caso, redefinir o aplicativo é definitivamente uma boa ideia.

Talvez você consiga fazê-lo funcionar novamente. O aplicativo será completamente reescrito do zero. Se houver algum problema, isso deve resolvê-los.

Concluindo, seu ITV Hub pode estar funcionando por vários motivos. Felizmente, não é tão fácil corrigir alguns problemas comuns.

Há momentos em que o ITV Hub pode não ser capaz de lidar com um intervalo de anúncio sem travar.

Como resultado, você precisa reiniciá-lo toda vez que fizer uma pausa. Além de limpar seu cache e usar cookies, você não pode fazer muito sobre esse problema.

Carregando

No entanto, esse problema afeta mais comumente as smart TVs, embora possa acontecer em qualquer dispositivo.

Não há nada mais frustrante do que isso. Isso ocorre porque é difícil identificar a localização exata do problema. O problema pode ser corrigido fazendo algumas coisas.

Verifique o sinal

Sua smart TV também pode ter outros aplicativos que você pode usar. Você também deve verificar se apenas o ITV Hub tem um problema e não todos eles.

Caso contrário, você pode estar tendo problemas de sinal com sua televisão e Internet.

Redefinir TV

Redefinir sua televisão não é muito complicado. Você pode realmente resolver muitos problemas com ele.

Portanto, se sua TV não estiver funcionando, tente redefini-la rapidamente.

Redefinir roteador

Muitas vezes, os problemas de buffer não são causados ​​pelo próprio aplicativo. Sua conexão com a Internet pode realmente ser o problema.

Redefinir seu roteador doméstico é a primeira coisa que você deve fazer nessa situação. Se houver um problema com sua conexão, é provável que isso o corrija.

É possível localizar o problema com muita facilidade com muitas TVs inteligentes apenas acessando as configurações da TV.

Normalmente, você pode redefinir e limpar seus cookies neste menu, embora alguns modelos não sejam tão intuitivos e fáceis de usar quanto outros.

Deve ser possível para você determinar o que exatamente está errado. A solução para o problema e como proceder.

Palavras finais

Exploramos os possíveis motivos para o ITV Hub não funcionar em sua smart TV neste guia. Além disso, explicamos todas as etapas que você pode seguir para resolver esse problema. Esperamos que todas as etapas mencionadas acima sejam fáceis de implementar. Compartilhe outras etapas que você seguiu e que o ajudaram a resolver esse problema para que nossos leitores também possam tentar.