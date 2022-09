6º período de enfermagem da FRM realiza Simpósio de Saúde Mental

Sob a orientação da professora Marluce Batista, enfermeira responsável pela disciplina de Saúde Mental no curso de enfermagem da Faculdade Raimundo Marinho, polo Penedo, os universitários do 6º período, realizaram nesta sexta-feira, 23, um simpósio que tratou o enfrentamento aos traumas vividos por milhares de pessoas no pós pandemia, como também, discutiu o combate e prevenção ao suicídio em alusão ao Setembro Amarelo.

O Simpósio aconteceu no auditório da FRM, contando com a participação da psicóloga Anne Karoline, especialista em terapia cognitiva comportamental em análise do comportamento e do psicólogo James Araújo, graduado em psicologia clínica e pós-graduado em equoterapia.

O suicídio é uma ocorrência complexa, influenciada por fatores psicológicos, biológicos, sociais e culturais. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por ano devido ao suicídio, o que representa uma a cada 100 mortes registradas. No Brasil temos o Centro de Valorização à Vida que atende pelo 188, disponível 24 horas por telefone e no seguinte horário por chat: Domingo das 17h à 01hora, segunda a quinta das 09h à 01hora, sexta das 15h às 23horas e aos sábados das 16h à 01 hora.

O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza atendimento para pessoas em sofrimento psíquico por meio dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). A Atenção Primária à Saúde é a porta de entrada para o cuidado e desempenha papel fundamental na abordagem dos Transtornos Mentais, principalmente os leves e moderados.