8 maneiras de corrigir, infelizmente, o LG IMS continua parando o erro (2022)

Recentemente, após a atualização do patch do Android em telefones LG, o LG IMS continua parando ou não funcionar corretamente com o T-mobile, devido ao qual os usuários têm que enfrentar muitos problemas. Cada smartphone LG inclui um aplicativo LG IMS que permite aos usuários fazer e receber chamadas, enviar textos e trocar arquivos em uma rede 4G LTE ou 5G. Basicamente, é essencial para o uso diário.

Então, já dissemos que o LG IMS é um aplicativo essencial; portanto, você precisa corrigir o LG IMS continua parando erro no T-mobile, certo? Assim, você veio ao lugar certo. Aqui neste guia, mencionamos algumas das correções eficazes que ajudarão você a resolver a mensagem de erro infelizmente, o LG IMS parou em smartphones LG.

O que é o aplicativo IMS da LG?

Todo telefone LG tem o aplicativo IMS. O aplicativo permite que os usuários usem redes 4G LTE e 5G para enviar e receber mensagens de texto. É um recurso útil, mas os clientes da LG relataram problemas com o LG ISM impedindo-o de funcionar.

Vários usuários relataram ter problemas com o LG IMS e receber uma mensagem de erro dizendo que havia parado. Os telefones LG estavam enfrentando problemas nas redes T-Mobile e Metro by T-Mobile, e a boa notícia é que a empresa começou a investigá-los.

Correção Infelizmente, o LG IMS parou o erro 2022

Corrigir a mensagem de erro “Infelizmente o LG IMS parou” em smartphones LG não é uma tarefa difícil. No entanto, caso você esteja enfrentando esse problema, verifique as correções que mencionamos abaixo. Então, vamos começar com as correções:

Reinicie seu telefone

O LG IMS que continua parando em seus dispositivos LG pode ser corrigido reiniciando seu dispositivo. Existe a possibilidade de que o seu dispositivo LG contenha um arquivo de bug que impeça o aplicativo de funcionar corretamente. Portanto, para corrigir o problema que o LG IMS continua parando, primeiro você precisa limpar esses arquivos de bug.

Portanto, a reinicialização será a melhor opção para isso. Isso liberará a RAM do seu dispositivo, resultando no desaparecimento automático dos arquivos de bugs, e o LG IMS continua interrompendo os erros e também resolvidos.

Verifique o sistema operacional do seu sistema

Você verificou se o seu dispositivo está executando o sistema operacional mais recente? Há uma chance de seu smartphone LG ter atualizações pendentes que estão causando esse problema. Para ter certeza, você precisa verificar se há alguma atualização pendente do SO no seu dispositivo, pois isso pode causar um problema de compatibilidade. Portanto, você deve atualizar o sistema operacional do sistema e ver se isso ajuda.

É vital que você atualize o aplicativo LG IMS no seu dispositivo. Algumas correções significativas estão incluídas na atualização se o aplicativo que você está usando no momento tiver bugs ou erros. Para corrigir o problema, você precisa atualizar o aplicativo no Google Play ou na App Store. Além disso, problemas de compatibilidade podem ser os culpados pelo erro.

Aqui estão as etapas que você precisará seguir se o desenvolvedor da LG lançar atualizações com correções de compatibilidade para LG IMS em seu dispositivo LG Android.

No seu telefone Android, abra o Loja de aplicativos do Google e depois clique no ícone de hambúrguer para abrir o menu da Google Play Store. Navegar para Meus aplicativos e jogos no menu. Localize o Aplicativo LG IMS na lista de aplicativos na guia Instalado. Por fim, clique no botão Atualizar botão. É isso. Agora, você descobrirá que ele começará a ser atualizado no seu dispositivo LG.

Limpar os dados de cache

O LG IMS continua parando em dispositivos LG também pode ser resolvido limpando os dados de cache do aplicativo. O problema também foi relatado por muitos usuários para ser corrigido após a limpeza dos dados de cache do aplicativo LG IMS. Portanto, recomendamos limpar os arquivos de cache do aplicativo LG IMS em seu dispositivo específico e verificar se isso ajuda. Portanto, caso você não saiba como limpar os dados de cache do aplicativo LG IMS, siga estas etapas:

Inicialmente, toque no botão Aplicativo LG IMS ícone. Depois, toque em informação Em seguida, selecione Apagar os dados . Por fim, acerte o Limpar cache

É isso. Agora, você limpou os dados de cache do aplicativo LG IMS; portanto, agora basta iniciar o aplicativo e verificar se a mensagem de erro; Infelizmente o LG IMS parou sumir ou não.

Desabilitar o aplicativo

É possível que você não consiga usar os serviços de chamadas WiFi ou VoLTE porque o LG IMS continua interrompendo os erros. No entanto, para evitar isso, desative o aplicativo no seu telefone LG. Para desativá-lo, proceda da seguinte forma:

Você pode discar 277634#*# . Em seguida, selecione Teste de campo , Configurações do modem e alternar Ligar/desligar VoLTE . Finalize o processo reiniciando o dispositivo.

Reinstale o aplicativo

Se você ainda estiver recebendo o problema de interrupção do LG IMS ao usar o aplicativo LG IMS, recomendamos que você tente reinstalar o aplicativo no seu dispositivo LG. Muitos usuários relataram que, ao reinstalar o aplicativo LG IMS, o problema de parada contínua é resolvido automaticamente em seu dispositivo. Assim, você também deve experimentá-lo.

Redefinir seu dispositivo

Muitas pessoas evitam redefinir seus dispositivos de fábrica porque removem todos os dados. É sempre aconselhável fazer backup dos dados do Android antes de tentar uma redefinição de fábrica; se os métodos acima não resolverem, o LG IMS continua interrompendo os erros. No entanto, para redefinir seu dispositivo, você deve executar estas etapas:

Clique Definições então Sobre telefone . Selecionar Restauração de fábrica Clique Apagar todos os dados para confirmar a ação.

O LG IMS é um vírus ou spyware?

É comum que as pessoas associem recursos ou aplicativos específicos em seus dispositivos a vírus ou softwares mal-intencionados quando não os entendem. O aplicativo do sistema LG IMS também foi criticado, mas deve-se notar que a estrutura não é um malware. Em outras palavras, o uso de chamadas WiFi ou outras funções de multimídia IP não resulta em transmissão de dados não autorizada para terceiros.

Embrulhar

Então, é assim que corrigir a mensagem de erro infelizmente o LG IMS parou em smartphones LG. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Além disso, se você tiver alguma dúvida sobre o tema, comente abaixo e nos avise.

