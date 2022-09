Base descentralizada do SAMU em Penedo recebe nome do Dr. Luiz Tadeu

Médico que faleceu em decorrência da Covid trabalhou na unidade

O médico Luiz Tadeu de Andrade Coutinho recebeu mais uma homenagem da Prefeitura de Penedo, agora com a denominação da base descentralizada do SAMU.

Especializado em socorrer vítimas de traumas, o cirurgião-geral e gastroenterologista trabalhou na unidade localizada em Penedo, cidade que abraçou para o exercício da profissão.

Dr. Luiz Tadeu nasceu na cidade de Cruzeiro-SP e fixou residência em Alagoas na década de 1990, trabalhando em cidades da região ribeirinha e no hospital regional da Santa Casa de Misericórdia.

Em 2020, concorreu ao cargo de vice-prefeito de Penedo pelo partido Republicanos, a única incursão do conceituado profissional de saúde em campanha política eleitoral.

Médico socorrista do SAMU, Dr. Tadeu faleceu aos 65 anos em maio de 2021, vítima de Covid-19, e recebeu homenagem póstuma no ato que marcou o primeiro ano do funcionamento da Unidade de Referência em Síndromes Gripais de Penedo.

A solenidade realizada em junho do ano passado foi organizada pela Secretaria Municipal de Saúde em agradecimento a todos os profissionais da área que atuaram na linha de frente de combate à pandemia que também vitimou a médica Iana Lúcia Moura e o médico Karl do Rêgo Lima, ambos também atuantes no serviço público de saúde em Penedo.

