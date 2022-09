Comida e água para quem precisa! Prefeitura de Penedo mantém ajuda humanitária

Trabalho da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos vai até as comunidades mais distantes da cidade

Secom PMP

Famílias que residem nos três núcleos do Assentamento Novo Horizonte, localizado em área de difícil acesso e distante cerca de 25 km da área urbana de Penedo, receberam mais comida e água potável nesta terça, 22 de setembro.

As cestas básicas e os vasilhames com água mineral chegam aos moradores das comunidades do meio rural em função do compromisso do Prefeito Ronaldo Lopes com a população mais necessitada do apoio do poder público.

O trabalho contínuo da Prefeitura de Penedo é viabilizado por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), pasta antes identificada como Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH).

A mudança na nomenclatura não altera o empenho da gestão e de sua equipe que atende famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza, seja com apoio dos governos federal ou estadual, doações de empresas privadas e da população ou por meio de iniciativas da administração Penedo, Crescendo Com Seu Povo.

Sob a coordenação de Rafael Ferreira, a assistência acontece nos bairros que concentram o maior número de pessoas de baixa renda e nos povoados, entre eles o reduzido núcleo de cinco casas situado na área do Assentamento Novo Horizonte.

No percurso em direção ao primeiro ponto visitado nesta terça, 22, o caminhão que transportava o material atolou na estrada que corta canaviais, contratempo que não impediu a manutenção do trabalho.

Bastou usar a van da Secretaria de Assistência Social para fazer a distribuição. “Sabemos o quanto essa ajuda humanitária é importante para as pessoas, mais ainda para quem mora longe da cidade, e não medimos esforços para cumprir a orientação do Prefeito Ronaldo Lopes de levar ações do poder público para quem mais precisa”, reforça Rafael Ferreira, gestor da SEMASDH.

O Secretário Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA) Rogério José da Silva (Rogério dos Peixotos), também acompanhou o trabalho, levando boas notícias aos assentados do Novo Horizonte.

Ele confirmou a instalação de uma bomba no poço artesiano que atende cerca de 40 famílias da ‘primeira chã’ do Novo Horizonte e da rede de água para as casas da ‘segunda chã’ do mesmo assentamento, comunidade que também dispõe de fonte própria.

Os dois investimentos serão viabilizado por meio do SAAE, autarquia preservada por Ronaldo Lopes para que as comunidades com número reduzido de moradores continuem sendo assistidas pela Prefeitura de Penedo e por quem honra o mandato dado pelo povo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte