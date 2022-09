Guilherme Lopes é o nome da esperança do povo penedense de ter um Deputado Estadual da terra após 32 anos

Quem honra seus compromissos com o povo é sempre lembrado com carinho e respeito, sentimentos que unem população e Guilherme Lopes.

O neto do médico Hélio Lopes, último deputado estadual de Penedo, é a esperança de toda a região do Baixo São Francisco voltar a ser representada, com dignidade, na Assembleia Legislativa de Alagoas.

Até o momento, foram 48 dias de campanha para Guilherme apresentar suas propostas, jovem dinâmico e incansável que já mostrou a que veio.

Ele trabalha por Alagoas e principalmente por sua terra natal, Penedo, onde seu pai

Ronaldo Lopes é prefeito

Uma das coisas mais bonitas é a lembrança dos mais velhos que o comparam com seu avô, o médico Hélio Lopes, que foi prefeito de Penedo e deputado estadual.

“Seu avô salvou a vida do meu filho, fez muito pela saúde dos penedenses e acredito que você vai fazer também”, disse Dona Josefina, moradora do povoado Manibu.

Entre as propostas de Guilherme para o mandato na ALE estão a defesa do SUS, a causa animal, políticas públicas para o meio ambiente, promover o empreendedorismo digital e dar voz ao povo do Baixo Francisco.

Guilherme Lopes é engenheiro e em sua campanha ele apresenta várias pautas voltadas para a engenharia, entre elas a importância da revitalização e preservação do Rio São Francisco.

Guilherme tem a credibilidade e a aprovação do povo por fazer um excelente trabalho como secretário de saúde e ser neto do saudoso do Dr. Hélio Lopes e filho de Ronaldo Lopes, prefeito com altos índices de aprovação.

Faltando 10 para as eleições, Guilherme Lopes é nome dado como certo para representar Penedo como Deputado Estadual, pois a população do Baixo São Francisco se sente órfã de um politico que a represente no plenário da Casa Tavares Bastos.

