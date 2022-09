Para Guilherme, é de grande importância ter profissionais da área nas unidades

A atuação fisioterapêutica nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) está em crescimento no Brasil e tem como objetivo contribuir na avaliação e no diagnóstico funcional dos distúrbios ventilatórios e de atuar no tratamento e na prevenção das alterações respiratórias apresentadas pelos pacientes nessas unidades.

Guilherme Lopes, candidato a deputado estadual de Alagoas, que atuou como Secretário de Saúde na cidade de Penedo percebeu essa necessidade e uma de suas propostas como defensor do SUS é garantir a presença dos profissionais da Fisioterapia nestas unidades de atendimento.

A verba para essas entidades vem de três formas: federal, estadual e municipal e sempre preocupado com saúde dos usuários do SUS, Guilherme Lopes afirma que é de grande importância o trabalho desses profissionais.

“A participação do fisioterapeuta nas UPAS é essencial. Esses profissionais, são responsáveis pelo manuseio da ventilação mecânica e podem realizar desde o preparo e ajuste do ventilador artificial como acompanhar a evolução do paciente até a extubação.” afirma o Guilherme.

Com o slogan “Agora a Gente Tem Vez” e o número 15888, Guilherme está prestes a quebrar o jejum de 34 anos tendo um filho da terra representando a cidade ribeirinha.