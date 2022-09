Prefeitura de Penedo divulga calendário do pagamento do salário de setembro

Secom PMP

O mês de setembro ainda não acabou, mas o pagamento do salário dos servidores efetivos e contratados da Prefeitura de Penedo já está garantido.

O calendário de quitação da folha de pessoal começa na quarta-feira, 28, com a faixa denominada Demais Secretarias.

Na quinta-feira, 29, recebem trabalhadores e trabalhadoras da Secretaria Municipal de Educação.

O calendário do funcionalismo municipal penedense será concluído na sexta-feira, 30, com o pagamento do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde.

O 13º salário dos aniversariantes de setembro também será pago na sexta, 30, mais um mês que será concluído com o governo Ronaldo Lopes honrando seu compromisso de manter a folha de pessoal em dia.