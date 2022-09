Servidores da Prefeitura de Penedo participam de curso na AMA sobre nova Lei de Licitações

Capacitação para equipe da Secretaria Municipal da Fazenda e Superintendência de Compras e Licitações

Modernizar a administração da Prefeitura de Penedo é compromisso do governo Ronaldo Lopes que investe em novas tecnologias, equipamentos e na qualificação dos recursos humanos.

Os investimentos melhoram a prestação dos serviços à população e agilizam o funcionamento da máquina administrativa, com resultados incontestáveis.

Somente no primeiro ano da gestão Crescendo Com Seu Povo, a Superintendência de Compras e Licitações da Secretaria Municipal da Fazenda (SEMFAZ) elevou a produtividade do setor em mais de 300%.

Prefeitura de Penedo moderniza administração municipal

O aprimoramento dos servidores é contínuo, com mais uma atualização viabilizada pela Prefeitura de Penedo, realizada pela Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) sobre a nova Lei das Licitações (Lei nº 14.333/2021).

O curso ministrado em Maceió pelo professor José Vieira de Santana, bacharel em Direito com experiência nas áreas de contratação e gestão pública, capacitou servidores da Secretaria Municipal da Fazenda, da Superintendência de Compras e Licitações e do Controle Interno.

O material do curso pode ser acessado clicando neste link

Texto Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP