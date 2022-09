SMTT Penedo divulga calendário para aferição de taxímetro

Permissionários para transporte de passageiros precisam regularizar equipamento

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que nos próximos dias 22 e 29 de setembro haverá aferição do taxímetro dos veículos utilizados pela categoria.

Antes das datas acima mencionadas, os permissionários do serviço de transporte de passageiros devem se dirigir até a sede da SMTT Penedo para retirar a certidão de regularidade, documento disponível desde o 1º dia de setembro.

O taxista precisa apresentar a certão municipal na agência do Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas (INMEQ/AL), em Arapiraca, localizado no endereço Rua Governador Silvestre Péricles, nº1065, bairro Jardim Tropical.

Com as autorizações emitidas pelo INMEQ e o devido pagamento da GRU, o taxista de Penedo estará habilitado para a verificação metrológica do taxímetro, na data informada durante o procedimento burocrático.

A SMTT Informa ainda que o aferimento ocorrerá nos dias 22 e 29, na pista de pouso do aeroporto Freitas Melro, onde o taxista precisará comprovar a quitação da taxa gerada.

