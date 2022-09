Solenidades cívicas abrem Semana da Pátria em Penedo

Programação alusiva aos 200 anos de independência do Brasil

Secom PMP

O Brasil está comemorando 200 anos de independência de Portugal, país que encontrou em Penedo um local estratégico para proteger e ampliar sua presença.

No cenário que retrata o período colonial, a Prefeitura de Penedo iniciou nesta quinta-feira, 01, a programação da Semana da Pátria com o roteiro que enaltece símbolos do processo de separação, hino e pavilhão nacional.

Com a presença de populares e estudantes de escolas públicas e privadas, o Prefeito Ronaldo Lopes abriu a solenidade realizada com a participação da Marinha, Exército, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

Após os discursos, policiais do 11º BPM fizeram duas simulações de abordagem a suspeito, uma delas sobre condutor de motocicleta e a outra em um pedestre.

A banda da Sociedade Musical Penedense executou os hinos alusivos à Semana da Pátria programada para acontecer até o próximo dia 06, exceto no final de semana.

As cerimônias acontecem no Paço Municipal, entre a sede da Prefeitura de Penedo e a Praça Barão de Penedo, sempre a partir das 7h30.