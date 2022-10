6 maneiras de corrigir Dying Light 2 Multiplayer que não funciona no PC/PS/Xbox

Dying light 2 é um jogo de terror cheio de ação e dramatização. Este jogo foi desenvolvido e publicado pela Techland. É um jogo de terror de sobrevivência que apresenta um mundo aberto com tema apocalíptico de zumbis. Este jogo foi introduzido após 22 anos da introdução de Dying Light. Você estará jogando o jogo como Alden Caldwell, que, com suas habilidades de parkour, salvará o local do apocalipse zumbi.

Este jogo é bastante interessante de jogar. Você pode jogá-lo em várias plataformas, incluindo PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Nintendo Switch e Xbox Series X/S. Recentemente, muitos usuários relataram problemas com Dying Light 2 Co-Op. Se você está procurando métodos de solução de problemas para corrigir o fato de o multiplayer de Dying Light 2 não funcionar, este artigo o ajudará com isso.

Corrigir Dying Light 2 Multiplayer não está funcionando

O jogo cooperativo em Dying Light 2 permite que os usuários joguem o jogo online com os amigos. Esta pode ser uma ótima maneira de passar o tempo com seus amigos. Se Dying Light 2 Co-op não estiver funcionando, você não poderá jogar com seus amigos. Se você está enfrentando o mesmo problema, siga as etapas abaixo-

Verifique a sua conexão com a internet

Você pode enfrentar esse erro devido a uma conexão de internet lenta ou instável. Para jogar Dying Light 2 no modo cooperativo, sua velocidade de download deve ser maior que 3Mbps, velocidade de upload maior que 2Mbps e ping menor que 60ms. Você pode verificar a velocidade da conexão com a Internet usando Teste rápido.

Se a Internet estiver instável, você pode tentar seguir as etapas abaixo para solucionar o problema.

Desconecte-se da sua rede e reconecte-se a ela.

Se você estiver usando um hotspot móvel, ative o modo avião e desative-o. Reconecte-se à rede e verifique se você ainda enfrenta o problema ou não.

Se você estiver usando um roteador, aproxime-o do dispositivo. Você pode conectar seu roteador ao seu dispositivo usando o cabo ethernet.

Reinicie seu PC

Se você estiver enfrentando problemas com o Dying Light 2 e ele não estiver funcionando, sugerimos que reinicie o dispositivo. Muitas vezes, o problema pode ser devido a falhas e bugs aleatórios. Se Dying Light 2 Co-op não estiver funcionando, reinicie o dispositivo. Após a reinicialização, tente executar novamente o jogo e você poderá jogar sem problemas.

Termine o prólogo do jogo

Se você acabou de começar o jogo, terá que terminar o Prólogo antes de poder entrar nele. O jogo cooperativo só está disponível quando o jogador completar o primeiro prólogo. O primeiro prólogo tem três missões – Pilgrim’s Path, Getting Stronger e Markers of Plague. Ao completar essas missões, o primeiro prólogo estará completo, permitindo que os usuários desbloqueiem o modo cooperativo.

Reinicie Dying Light 2

Outra etapa de solução de problemas que você pode seguir é reiniciar o Dying Light 2. Para reiniciar o jogo, siga as etapas abaixo-

Dirija-se ao Cardápio no jogo.

Agora, selecione a opção Desistir e depois selecione Sim para confirmar o fechamento do jogo.

Reinicie o jogo e verifique se você pode jogar no modo cooperativo ou não.

Atualizar servidores de Dying Light 2 (em consoles)

Outra etapa de solução de problemas a seguir é atualizar os servidores do Dying Light 2. Esse método de solução de problemas funciona em vários consoles, incluindo PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Xbox One. Para continuar com isso, siga as etapas abaixo-

Primeiro, feche o jogo inteiramente no seu dispositivo.

Desconecte seu console da Internet.

Depois de fazer isso, reinicie o jogo enquanto seu console ainda está desconectado da Internet.

Enquanto estiver no menu principal, conecte seu console à Internet novamente.

Agora, no menu principal, selecione Opções e depois Opções On-line.

Colocou o Tipo de jogo para Público. Também, defina o Pedido de Ajuda: Busca e Resgate opção para Nunca.

Isso atualizará os servidores e você não deverá mais enfrentar o problema.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo (no PC com Windows)

Arquivos de jogos corrompidos também podem ser a razão por trás desse problema. Para corrigi-lo, você terá que verificar a integridade dos arquivos do jogo. Fazê-lo vai verificar se há arquivos corrompidos no jogo e substituí-los por novos. Para isso, siga os passos abaixo-

Abrir Vapor Cliente no seu PC.

Dirija-se ao Biblioteca seção e procure Luz Agonizante 2.

Agora, clique duas vezes em Dying Light 2 e depois clique em Propriedades.

No Propriedades seção, clique em Ficheiros locais na barra lateral esquerda.

Do lado direito, clique em Verifique a integridade dos arquivos do jogo.

Isso verificará se há arquivos corrompidos no jogo e os corrigirá.

Conclusão

Estes foram alguns etapas de solução de problemas para corrigir Dying Light 2 Multiplayer não funcionando. Se você ainda enfrentar o problema mesmo depois de tentar as etapas acima, sugerimos que aguarde algum tempo. Devido ao lançamento do patch ou problema com o servidor, você pode encontrar esses problemas, que serão corrigidos automaticamente em algum tempo. Portanto, aguarde algum tempo e verifique se o problema foi corrigido. Este artigo irá ajudá-lo a corrigir Dying Light 2 Co-Op não funcionando. Se você encontrar algum problema com as etapas acima mencionadas, pode comentar abaixo.

