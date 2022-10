Artesã de Penedo é destaque nacional no Prêmio Sebrae Top 100 de Artesanato

Ana Cristina nasceu no Povoado Murici, trabalha com o artesanato desde os 17 anos de idade e é estreante no prêmio

Assessoria Setur Penedo com Secom PMP

Dentre os mais de 1.200 artesãos do Brasil que se inscreveram no Prêmio Sebrae Top 100 de Artesanato, uma penedense está na lista de vencedores: É Ana Cristina, do grupo produtivo Fulô.A, especializado no bordado ponto livre que transporta paisagens e o cotidiano da zona rural para o trabalho manual.

Além do direito de usar o selo Prêmio Sebrae Top 100 de Artesanato – 5ª edição, os vencedores também ganham reconhecimento nacional e a inclusão no catálogo comercial com informações das premiadas no site do Sebrae.

Vale ressaltar que, haverá uma cerimônia de premiação no Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB), no Rio de Janeiro, entre os dias 17 e 19 de novembro, com rodada de negócios e uma exposição de obras dos ganhadores.

As etapas de seleção foram baseadas nos seguintes critérios de avaliação: qualidade técnica, qualidade estética, qualidade simbólica, qualidade da inovação, condições de trabalho, organização da produção, compromisso socioambiental, experiência comercial e estratégias de adaptação.

A fase final foi decidida por cinco juradas com notório saber nas áreas de comercialização para o mercado artesanal, turismo, empreendedorismo, artesanato e cultura brasileira.

Ana Cristina nasceu no povoado Murici e trabalha com o artesanato desde os 17 anos de idade. Segundo ela, participar da premiação foi um processo de muita expectativa, pois foi a primeira vez que participou de um concurso tão expressivo e importante como o Prêmio Sebrae Top 100 de Artesanato.

“A cada etapa vencida, já era uma grande vitória, pois foram anos de preparo. O Sebrae sempre me apoiou, lapidando a minha empresa com consultorias necessárias para esse tão sonhado e grande momento, pois o prêmio não abrange somente a beleza e o acabamento das peças, mas, também a gestão da empresa. Ser premiada sempre foi um grande sonho e significa o reconhecimento de todo o trabalho que tenho realizado durante a minha trajetória no artesanato”, disse a artesã.

“O Prêmio Sebrae Top 100 de Artesanato já está consolidado no mercado, e por ser reconhecido por grandes consultores, tanto nacionais quanto internacionais, os artesãos do Brasil inteiro têm o desejo de ganhar esse prêmio. Nós acompanhamos a Ana Cristina por mais de 10 anos, e ver essa conquista dela nos deixa muito felizes, pois ela conseguiu trilhar um caminho de sucesso, sendo reconhecida pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo”, explica Marina Gatto, analista e gestora de Artesanato do Sebrae em Alagoas.

Pontos e Contos também já ganhou o Prêmio Sebrae Top 100 de Artesanato

Não é a primeira vez que uma artesã de Penedo conquista a lista de vencedores de prêmios do Sebrae. Francisca Lessa, fundadora da Pontos e Contos, também já ganhou o Prêmio Sebrae Top 100 de Artesanato por três vezes consecutivas, na segunda, terceira e quarta edições.

“Ao ganhar o prêmio, a sensação que eu senti foi a de vitória, pois fomos escolhidos por uma instituição séria e exigente como o Sebrae, e se fomos escolhidos é porque somos bons no que fazemos. O prêmio trouxe para a Pontos e Contos muita visibilidade, aumento de vendas, credibilidade, além da participação de feiras e rodada de negócios nacionais e internacionais. Só gratidão por toda a experiência”, disse Francisca Lessa, artesã.

Para Jair Galvão, secretário de Turismo, essa exposição nacional contribui positivamente com a divulgação de Penedo como destino turístico de história, de natureza, mas, também, de cultura.

“Este é mais um reconhecimento a exemplo do que vem acontecendo ao longo de anos da rica cultura penedense e dos verdadeiros talentos que são expressados no trabalho dos artesãos do município”, explicou o gestor da Setur.

“Um prêmio desse nível traz visibilidade não somente para a Ana Cristina, mas para todos os artesãos penedenses. Além de ampliar o fomento na geração de renda, contribui, também, para o desenvolvimento criativo e cultural, preservando a tradição da nossa cidade, nossa região e estado”, enfatiza Pedro Soares, secretário de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria.

Quando se fala em artesanato, a cidade de Penedo conta com um time de peso. Dentre artistas e artesãos independentes, estão comunidades e associações como o Casarão das Artes, Ponto de Cultura, Artepen, Mercado do Artesanato, Paraíso das Artes, Seu Artesão, Encantarte Atelier e muitos outros.

Prêmio Sebrae Top 100 de Artesanato

A iniciativa do Sebrae e do CRAB visa identificar as melhores práticas no artesanato para transformar em referência as 100 unidades mais competitivas, que passam por um processo de melhoria contínua.

O prêmio foi aberto para pequenas e microempresas, cooperativas, associações e microempreendedores individuais (MEI) que produzem e comercializam os produtos artesanais. Grupos de produção artesanal não formalizados também puderam participar com o CNPJ de um de seus integrantes.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media Setur Penedo