Com apoio da Prefeitura de Penedo, Trakto abre inscrição para treinamento gratuito sobre ‘Aumente sua fonte de renda com Airbnb’

Capacitação acontece no dia 03 de novembro e é destinada aos profissionais hoteleiros e pessoas em geral que tenham quartos ou salas disponíveis para aluguel

Secom PMP com Assessoria Setur Penedo

Com o objetivo de engajar, impulsionar e aquecer a economia local por meio da movimentação do turismo em Penedo, a empresa Trakto promove no próximo dia 03 de novembro o treinamento ‘Aumente sua fonte de renda com Airbnb’.

A capacitação vai acontecer às 18h30, no Theatro Sete de Setembro e conta com o apoio do governo Ronaldo Lopes, através da Secretaria de Turismo de Penedo (Setur).

O treinamento é gratuito e destinado aos profissionais hoteleiros e pessoas com quartos ou casas disponíveis para aluguel.

O treinamento vai abordar a ‘A importância de impulsionar o turismo e movimentar a economia local’, ‘Como ganhar dinheiro com a Airbnb?’ ‘Fotografia’, ‘Hospitalidade, preparação do ambiente e decoração’ e ‘Negociação, precificação + Trakto para hotelaria’.

Para Jair Galvão, secretário de Turismo de Penedo, o Airbnb e as outras plataformas de aluguel por temporada são excelentes formas complementares de suprir a oferta de meios de hospedagem do destino turístico.

“Penedo tem um bom desempenho durante os principais eventos de seu calendário turístico, e essa é uma forma interessante de as pessoas abrirem suas casas, alugarem e se inserirem em um modelo de negócio que já gera renda e retornos financeiros ao redor de todo o mundo e que cresce exponencialmente no Brasil”, explica o gestor da Setur.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do link: https://destinopenedo.com.br/cadastroairbnb/. As vagas são limitadas.

SOBRE A TRAKTO

A Trakto foi fundada no ano de 2013 e começou como um aplicativo que ajudava profissionais a orçar seus serviços. Percebendo que mais difícil do que montar um orçamento, era vender de forma profissional e se destacar online, os fundadores, em 2015, tornaram a Trakto um editor para criação de materiais de marketing.

Em 2019, a empresa liberou a atual versão do editor e fez o lançamento do Trakto Enterprise, se consolidando como a primeira startup do mundo a ser escolhida para ter um documentário produzido pelo Google for Startups.

A Trakto ajuda o empreendedor a vender mais através da criação de mini-sites, artes para redes sociais, eBooks, propostas, apresentações e muitas outras coisas com apenas alguns cliques.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da Setur Penedo