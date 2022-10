Como corrigir o erro de ativação do Sky Q e o aplicativo Discovery Plus (2022)

O Discovery Plus e o Sky Q têm uma parceria e você pode assistir facilmente ao Discovery Plus no Sky Q. No entanto, para assistir ao Discovery Plus no Sky Q, você terá que ativar o canal primeiro. Se você está procurando um guia para ativar o Discovery Plus no Sky Q ou corrigir problemas com o aplicativo Discovery Plus em sua caixa Sky Q, este artigo o guiará. Este guia de ativação do Sky Q ajudará na ativação do Discovery Plus e solucionará seus problemas.

Ativação do Discovery Plus Sky Q

Se você deseja ativar o Discovery Plus no Sky Q, siga as etapas abaixo-

Dirija-se ao Aplicativos menu na sua caixa Sky Q. Aqui, selecione Descoberta Plus.

Agora, escolha a opção de Atualize agora.

Na página seguinte, selecione a opção de Continuar.

Aparecerá uma página que mostrará o custo do Discovery Plus. Selecione, Continuar para seguir em frente.

Agora você será solicitado a inserir o PIN de 4 dígitos para acessar a tela de ativação da assinatura para continuar.

Você receberá um código QR e escaneado com a câmera do seu telefone. Depois de fazer isso, você será direcionado para o site da Sky.

Faça login com sua conta Sky na página. Agora, reinicie o aplicativo Discovery Plus e selecione a opção Continuar com a opção Sky Activation .

Agora, você verá um código de 6 dígitos no seu Sky Q Code.

Visite o site do Discovery Plus e faça login na sua conta.

Digite o código mencionado na sua TV e o Discovery Plus será ativado na sua caixa Sky Q.

Corrigir Discovery Plus não funciona no Sky Q

Se você não conseguir usar o Discovery Plus no Sky Q, poderá seguir as etapas de solução de problemas que mencionamos abaixo-

Ative o Discovery Plus no Sky Q

Em primeiro lugar, você deve garantir que ativou o Discovery Plus no Sky Q. O Discovery Plus não funciona no Sky Q sem a ativação, portanto, você terá que ativá-lo primeiro para usá-lo. As etapas para o mesmo foram mencionadas no guia de ativação do Discovery Plus Sky Q acima.

Isso deve corrigir o problema e você pode usar o Discovery Plus agora. No entanto, se o Discovery Plus já estiver ativado, mas você ainda estiver enfrentando o problema, vá para a próxima etapa de solução de problemas aqui.

Verifique os servidores do Discovery Plus

Se você não puder usar o Discovery Plus no Sky Q, verifique os servidores do Discovery Plus. Se os servidores estiverem inativos, o Discovery Plus pode não funcionar no Sky Q. Para verificar os servidores do Discovery Plus, você pode usar Downdetector. Isso informará se há algum problema com os servidores do Discovery Plus ou não.

Caso haja algum problema com os servidores do Discovery Plus, você terá que esperar algum tempo para que os servidores voltem a funcionar. Se não houver nenhum problema com os servidores, você poderá passar para a próxima etapa deste artigo.

Ligue e desligue sua TV

Outra etapa de solução de problemas a seguir é desligar e ligar sua TV. Isso corrige todos os bugs e falhas técnicas que você encontra com o Sky Q e resolve problemas com o Discovery Plus. Para ligar e desligar sua TV, siga as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, desligue sua caixa Sky Q e sua TV. Depois de fazer isso, desconecte sua TV da fonte de alimentação.

Pressione e segure o botão liga/desliga por um minuto.

Agora, conecte a TV à fonte de alimentação novamente.

Uma vez feito, ligue a TV e a caixa Sky Q.

Verifique se o problema com o Discovery Plus persiste ou não.

Verifique a conexão com a Internet

Você deve verificar a velocidade da sua internet. Você precisa de uma conexão de internet estável para usar o Discovery Plus no Sky Q. Você pode verificar sua conexão de internet usando Fast.com. Se a internet estiver estável, não é o motivo para enfrentar esse problema. Você pode passar para a próxima etapa de solução de problemas neste artigo.

No entanto, se a Internet estiver instável, você poderá tentar solucioná-la das seguintes maneiras:

Aproxime o roteador da TV.

Conecte sua TV ao roteador por meio de uma conexão com fio.

Reinicie o roteador se a internet ainda estiver lenta.

Conecte-se a uma rede diferente se ainda tiver problemas com ela.

Se houver um problema com sua rede, entre em contato com seu ISP para corrigi-lo.

Outro motivo pelo qual você pode estar enfrentando o problema é a atualização de firmware pendente da sua caixa Sky Q. Sistemas desatualizados são mais propensos a travar e apresentar bugs. Se você estiver enfrentando problemas com isso, tente atualizar sua caixa Sky Q. Para isso, siga os passos abaixo-

Dirija-se ao Definições do seu Sky Q Box.

Aqui, selecione Informação do sistema e depois selecione Versão do software.

Selecionar Configurar e depois Download de softwares.

Agora, baixe e instale todas as atualizações disponíveis aqui.

Se você ainda não conseguir executar o Discovery Plus em sua caixa Sky Q, tente entrar em contato com o atendimento ao cliente do Sky Q e do Discovery.

Número de contato do suporte ao cliente Sky Q-03337591074

Página de contato do Discovery Plus – Clique aqui

Conclusão

O guia acima ajuda você com Ativação do Discovery Plus Sky Q. Além disso, também discutimos como você pode corrigir problemas enfrentados com o Discovery Plus na caixa Sky Q.

LEIA A SEGUIR: