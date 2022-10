Confira quatro situações que podem levar ao BLOQUEIO do seu CPF

O Cadastro de Pessoa Física (CPF) é um dos documentos mais importantes para o cidadão brasileiro. Por isso, é importante se atentar a algumas situações que podem bloqueá-lo. Dessa forma, é possível evitar transtornos e dores de cabeça.

Abaixo, confira 4 situações que podem bloquear o seu CPF.

Veja o que pode bloquear o seu CPF

Bloqueio por irregularidade

A irregularidade no CPF é identificada pela Receita Federal. Isso ocorre quando o cidadão está com alguma pendência, como no caso de inconsistência de dados na declaração do Imposto de Renda (IR), ou ainda a falta de declaração do IR.

Bloqueio por cancelamento

O cancelamento do documento pode acontecer em uma situação rara, quando há uma duplicidade de cadastro. Ou seja, quando a pessoa tem dois números de CPF, ou ainda quando há a comprovação de fraude na identidade.

Bloqueio por morte

Com relação ao bloqueio por falecimento do cidadão, ocorre de forma automática. Após a emissão do atestado de óbito, a Receita Federal coloca o CPF em situação: ”titular falecido”.

Bloqueio por inconsistência de dados

Por fim, em casos de informações equivocadas, o documento também é bloqueado. Cabe ao cidadão regularizar a sua situação pela internet, através do site da Receita Federal.

Quais são as consequências de estar com o CPF irregular?

Quando o CPF estar irregular, o titular ficar impossibilitado de realizar ou solicitar uma série de serviços. Veja os principais:

Abrir ou movimentar contas bancárias;

Tirar passaporte;

Participar de concursos públicos;

Solicitar empréstimos;

Realizar financiamentos;

Receber aposentadoria, entre outros.

Como regularizar o CPF?

Aqueles que precisam regularizar o documento, deve acessar o site da Receita Federal e clicar na opção “Assuntos”. Em seguida, basta tocar em “Meu CPF” e depois em “Atualizar CPF”. Feito isso, na tela seguinte, siga a orientação.

Na sequência, será necessário clicar em “Etapas para a realização deste serviço” e depois em “Regularizar CPF”. Feito isto, basta preencher as abas com os dados solicitados, clicar em “Enviar” e esperar a análise da Receita Federal.

Por fim, para verificar se o seu CPF está com alguma inconsistência, siga a orientação anterior até chegar na aba “Meu CPF”. Na opção, clica em “Consultar CPF” ao invés de “Atualizar CPF”. Para finalizar, toque em “Iniciar” e preencha os dados solicitados.