De volta às ANDANÇAS

Liderança consolidada

O jovem Guilherme Lopes, agora suplente de deputado estadual, saiu das urnas com sua liderança consolidada no município de Penedo e na região do Baixo São Francisco. Com a maior votação que um candidato a deputado estadual já teve na história política de Penedo, Guilherme consolidou sua liderança no grupo político comandado por seu pai, o atual prefeito Ronaldo Lopes, trazendo a esperança de que se não foi agora, será num futuro próximo ocupada a cadeira na Casa de Tavares Bastos que um dia já foi de seu avô, o saudoso Hélio Lopes.

Em Igreja Nova

Em Igreja Nova a filha da prefeita Vera, agora deputada estadual eleita, Carla Dantas, também recebeu a maior votação dada a um candidato a deputado estadual da história política do município. Carla que é prima do atual governador Paulo Dantas era considerada eleita, tendo apenas que passar pelo processo para poder sentar na cadeira que seu primo lhe deixou. A partir de 2023 a deputada já afirmou que terá seu trabalho em toda região e não esquecerá os municípios do Baixo São Francisco, assim como todos os outros onde os prefeitos acreditaram em seu projeto político.

Já em Coruripe…

… o candidato menos votado foi o único deputado estadual eleito. O vereador Mesaque Padilha (UB) foi eleito tendo no município 2161 votos, sendo o deputado de Coruripe com a menor votação, ficando atrás de João Paulo do Klécio, Henrique Chicão e Yvan Beltrão que foram por ordem os mais votados. Em Maceió, Mesaque obteve 13766 votos, sendo considerado seu grande cabo eleitoral, o seu pai que é líder da federação de uma tradicional igreja evangélica. Se a união faz a força, os evangélicos dessa igreja realmente mostraram a força que possuem no processo político em Alagoas.

Na bronca

E numa roda de conversa na capital alagoana, surge o comentário sobre “um vereador” que teria recebido um montante para correr trecho na busca de uns votinhos para o seu candidato a deputado federal. A pessoa ligada ao deputado citou valores e mencionou a decepção por esperar mais e aparecer menos votos nas urnas. Coincidência segundo a fonte, foi o vereador que não teve nome citado, ter comprado uma propriedade em Piaçabuçu pelo mesmo valor recebido do deputado.

Caça às bruxas

Na mesma roda de conversa surgiu o comentário de que em algumas prefeituras haverá um ‘caça às bruxas’ nos últimos dias do ano. A pessoa se referia a exonerações em massa de comissionados e renovação de contratos com a benção dos gestores que deixarão claras as suas pretensões para 2024. Um colega mencionou que seria desleal pagar o justo pelo pecador se isso realmente acontecer na cidade dele, fazendo inclusive a sugestão de se realmente ter que cortar na carne que comece pelas indicações dos vereadores que espalharam quando muitos estavam tentando juntar para o candidato de sua terra. Apertei a mão do amigo comungando com ele dessa sugestão, até porque, como uma eleição passa pela outra, não seria nobre gestores punirem os justos pelos pecadores.

Arrumação

E na arrumação para o possível futuro governo do candidato reeleito Paulo Dantas (MDB), os nomes que circulam desde já para ocupar as Secretarias de Estado da Educação e da Saúde, são os nomes do ex-prefeito de Penedo e ex-Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Turismo, Marcius Beltrão e do deputado Léo Loureiro que não conseguiu sua reeleição no primeiro turno das eleições.