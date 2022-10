A entrevista de emprego é uma oportunidade para o candidato se colocar positivamente, alcançando seus objetivos de carreira em longo prazo.

Dicas para o candidato se apresentar durante a entrevista de emprego

É importante que o candidato conceitue a entrevista de emprego como uma apresentação do seu currículo e não como uma forma de julgamento, assim poderá minimizar a ansiedade da situação e se colocar positivamente no processo seletivo.

Adote uma postura assertiva e participativa

Na condição de candidato, é importante que não cruze seus braços e pernas; mantenha contato visual com o profissional que estiver conduzindo o processo seletivo; seja assertivo nas respostas; evite deixar objetos no seu colo; seja firme no seu aperto de mão e mantenha controle sobre o seu tom de voz.

Destaque resultados e competências

Além disso, o candidato deve construir uma narrativa baseada no seu próprio currículo de maneira objetiva. Sendo assim, destaque os seus resultados em empregos anteriores de maneira orgânica, ressaltando suas qualidades e competências.

Direcione a sua experiência profissional

Por exemplo, fale sobre sua capacidade de lidar com metas; direcionamento de projetos; otimização de processos; direcionamento da construção do relacionamento da marca com o cliente; acompanhamento de ações de marketing digital; controle de agendas; ações internas; implementação sistêmica; elaboração de KPIs, dentre outros aspectos que sejam relacionados ao seu perfil profissional.

Conheça a trajetória e os valores da empresa

Conhecer o site da organização também pode ser relevante para o candidato, já que através do site oficial da empresa é possível conhecer a sua trajetória e entender quais são os seus valores, através de sua missão e visão.

Dessa forma, o candidato poderá analisar a viabilidade da contratação, considerando os valores e objetividades de ambos. É importante ressaltar que a análise sobre a compatibilidade da vaga é cabível a todos os envolvidos.

Evite autossabotar a sua carreira profissional

Contudo, o candidato só se sentirá apto a realizar esse tipo de julgamento ao se sentir à vontade durante o processo seletivo. Portanto, faça adaptações dos pontos citados e evite a autossabotagem profissional, se colocando positivamente durante o processo seletivo.

Destaque o seu comportamento de forma genuína e objetiva

O mais importante durante a entrevista de emprego é que o candidato se coloque no processo seletivo de maneira genuína. Por isso, é importante minimizar a ansiedade da situação de uma avaliação, já que o nervosismo excessivo pode fazer com que o candidato não consiga construir uma narrativa objetiva, bem como responder aos questionamentos de maneira objetiva.