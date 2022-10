Goianá (MG) divulga concurso e processo seletivo com 19 vagas na área da saúde

A Prefeitura de Goianá, no estado de Minas Gerais, divulga a realização de um concurso público e um processo seletivo que somados ofertam 19 vagas, sobretudo para a área da saúde do município.

As vagas contemplam candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior.

Os salários chegam até R$ 3,4 mil mensais.

Vagas e salários Goianá – MG

A Prefeitura de Goianá – MG oferece 19 vagas para contratação imediata e mais vagas para formação de cadastro reserva distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível fundamental

Auxiliar de Saúde – CR.

Nível médio/técnico

Agente Comunitário de Saúde – CR;

Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) da ESF – 1 vaga;

Técnico de Enfermagem da ESF – 2 vagas;

Técnico em Saúde Bucal (TSB) da ESF – 1 vaga;

Profissional de Apoio Escolar – 10 vagas.

Nível superior

Farmacêutico – 2 vagas;

Fisioterapeuta – 1 vaga;

Fonoaudiólogo – 1 vaga;

Nutricionista – 1 vaga;

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, como possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Goianá – MG variam de acordo com a vaga e o nível de escolaridade.

O cargo de nível fundamental, por exemplo, possuem salário de R$ 1.212,00, enquanto os cargos de nível médio/técnico pagam salários entre R$ 1.212,00 a R$ 1.507,55. Todos para uma jornada que varia entre 25 a 40 horas semanais.

Já os cargos de nível superior possuem remuneração que varia de acordo com a jornada de trabalho semanal, indo de R$ 1.873,61 a R$ 3.414,96.

Inscrições Goianá – MG

Os interessados em participar do concurso público para Prefeitura de Goianá – MG devem realizar a inscrição do dia 19 de Dezembro de 2022 até o dia 29 de janeiro de 2023, diretamente pelo site da Imeso, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 70,00 a R$ 150,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Somente serão isentos da taxa de inscrição os candidatos que nos dias 19 de dezembro de 2022 até o dia 21 de dezembro de 2022, declararem que não podem arcar com o valor da taxa sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, através do formulário de “Declaração de Hipossuficiência Financeira”, disponível no Edital.

Etapas concurso Goianá – MG

O concurso público para Prefeitura de Goianá – MG contará com as seguintes etapas:

Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de Títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior.

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 26 de fevereiro de 2023.

O concurso público para Prefeitura de Goianá terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período de tempo.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo oferecido pela prefeitura de Goianá.