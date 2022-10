Myralis abre vagas de emprego em São Paulo

A Myralis é uma empresa determinada a levar produtos e serviços essenciais para o mercado. Essa companhia é voltada para a solução de saúde e bem-estar das pessoas. Confira, a seguir, os cargos disponíveis.

Myralis abre oportunidades de empregos

A Myralis é uma empresa brasileira determinada em levar soluções inovadoras para a saúde e bem-estar da população. O portfólio da companhia possui medicamentos, fitoterápicos e suplementos alimentares.

Para continuar inovando no segmento de saúde, a marca precisa de colaboradores responsáveis e preparados para enfrentar desafios. Confira, a seguir, os cargos disponíveis na região de São Paulo:

Anal. de Benefícios – Valinhos / SP;

Anal. Contábil – Valinhos / SP;

Anal. de Controle de Qualidade – Aguaí / SP;

Anal. de Desenvolvimento – Valinhos / SP;

Anal. de Informações Médicas – São Paulo / SP;

Anal. de Marketing – São Paulo / SP;

Anal. de Garantia de Qualidade – Valinhos / SP;

Assis. de Administração – Valinhos / SP;

Aux. de Pesagem – Valinhos / SP;

Estágio – São Paulo;

Representante de Venda – São Paulo / SP;

Téc. de Enfermagem – São Paulo.

Como se candidatar

A Myralis segue com o processo seletivo aberto para essas e mais vagas. Se você quer participar da transformação e inovação no segmento de saúde e bem-estar do Brasil, essa é sua oportunidade.

Com um portfólio repleto de medicamentos, fitoterápicos e suplementos alimentares que fazem a diferença, a companhia pretende recrutar colaboradores responsáveis.

Para fazer parte do processo seletivo, acesse o site 123empregos e encontre mais informações sobre as vagas. Se selecionado, um recrutador entrará em contato para mais detalhes.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.