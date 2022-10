PF cumpre mandados em Penedo após fraudes que causaram prejuízo de R$ 1,1 milhão

A PF (Polícia Federal), contando com o apoio do Núcleo Regional da Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista de Sergipe, cumpriu na manhã desta quinta-feira (06), nas cidades de Penedo, em Alagoas, e de Ilha das Flores, em Sergipe, cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara da Justiça Federal de Sergipe. O objetivo da operação é coletar provas para investigação que apura falsificação de documentos para a criação de pessoas fictícias e obtenção indevida de benefícios assistenciais. O prejuízo foi em torno de R$ 1 milhão aos cofres da Previdência Social.

As buscas foram fundamentadas em investigações realizadas pela Polícia Federal, com a colaboração da Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista (CGINT) do Ministério do Trabalho e Previdência – MTP, tendo sido realizados levantamentos e análises acerca dos benefícios com irregularidades.

A investigação identificou também um cidadão que estava se apresentando como representante legal de pessoas que comprovadamente não existem e requerendo o pagamento de valores retroativos. Os investigados responderão por pela prática de diferentes crimes, dentre eles Falsificação de Documentos (art. 297 do Código Penal), Uso de Documento Falso (art. 304, do Código Penal) e Estelionato Majorado (art. 171, § 3º, do Código Penal).

De acordo com a PF, o prejuízo aos cofres da Previdência Social com o pagamento dos benefícios fraudados foi de R$ 1.132.187,28. Com a suspensão do pagamento dos benefícios, estima-se que deixarão de ser pagos R$ 661.237,03 indevidamente.