Prefeitura de Penedo realiza serviços de manutenção nas escolas da Semed

Trabalho regular atende todas as unidades da rede pública municipal

Secom PMP

Todo imóvel precisa de manutenção para evitar despesas que podem ser evitadas, medida de prevenção que o governo Ronaldo Lopes desenvolve para preservar o patrimônio público penedense.

As ações realizadas nas ruas, praças, estradas, monumentos e prédios públicos têm atenção especial da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Em todas as unidades da rede, o Programa Reparação Na Escola atua de forma permanente.

Nesta quarta-feira, 05, a equipe da Semed fez os devidos reparos na Escola Municipal Barão de Penedo, localizada no bairro Santa Isabel, mais conhecido como Cacimbinhas.

“A Prefeitura de Penedo investiu muitos recursos na estrutura física das escolas da Semed e esse trabalho de prevenção faz com que as condições ofertadas continuem sendo dignas para estudantes e servidores”, explica o gestor da Semed, Luciano Barros Lucena.

Além dos serviços gerais de pintura, reparos nas redes elétrica e hidráulica, manutenção de equipamentos, as unidades de ensino estão sendo contempladas com subestação de energia elétrica para a devida climatização das salas de aula e áreas administrativas.

O transformador da Escola Barão de Penedo já está instalado, avanço que também existe na recém-inaugurada Escola Isabel Cristina Toledo e em processo de instalação na EMEB Professor Wilton Lisboa Lucena.

A Escola Costa Mangabeira é a próxima beneficiada com mais um investimento realizado com recursos próprios do município pelo Prefeito Ronaldo Lopes, gestor da administração que trabalha para toda atender toda a população de Penedo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte