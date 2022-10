Prefeitura de Protásio Alves – RS divulga Concurso público em todos os níveis

A Prefeitura Municipal de Protásio Alves/RS divulgou abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 06 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Monitor Educacional de Alunos Especiais; Motorista (1 vaga); Operador de Máquinas (2 vagas); Agente de Combate a Endemias (1 vaga); Auxiliar Administrativo (1 vaga); Professor de Educação Infantil; Professor de Séries Iniciais; e Agente Comunitário de Saúde (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 914,93 a R$ 2.424,00, por carga horária de 20 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 3 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Fundatec . O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, legislação, fundamentos da educação, matemática, conhecimentos gerais e específicos; mais prova prática para motorista e operador de máquinas.

As avaliações serão realizadas no dia 4 de dezembro de 2022. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Professor de Educação Infantil: Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; levantar e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os mecanismos de avaliação; implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; organizar registros de observação dos alunos; participar de atividades extraclasse; realizar trabalho integrado com o apoio pedagógico; entre outras atividades.

Auxiliar Administrativo: Examinar processos administrativos; redigir pareceres e informações; redigir, separar e distribuir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviço, instruções, exposições de motivos, projetos de lei, minutas de decreto e outros; entre outras atividades.

Agente Comunitário de Saúde: Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a micro área; entre outras atividades.

EDITAL nº 001/2022

