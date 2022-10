Processo seletivo BA 2022: Conceição do Jacuípe abre edital com 699 vagas

Mais um processo seletivo BA 2022. Dessa vez, a prefeitura de Conceição do Jacuípe oferta um total de 699 vagas e salários de R$ 11 mil. Os cargos são para todos os níveis de escolaridade.

Os interessados poderão se inscrever pelo portal Isba, banca responsável pela seleção. As taxas de inscrição variam a depender do cargo, estando entre R$ 60 e R$ 80.

Vagas deste processo seletivo BA 2022

As vagas serão redistribuídas entre várias secretarias do município. Confira a seguir a lista de acordo com o quantitativo de vagas:

Secretaria Municipal de Educação

Professor de Língua Portuguesa (10)

Professor de Inglês (10)

Professor de Matemática (8)

Professor de Geografia (5)

Professor de História (8)

Professor de Arte (8)

Professor de Ciência/Química e Física (8)

Professor de Educação Física (8)

Professor de Música (5)

Professor de Ensino Fundamental (11)

Professor de Educação Infantil (11)

Professor Ajudante de Turma (27)

Coordenador Pedagógico (12)

Coordenador de Educação Especial (3)

Psicólogo – Educação (5)

Psicopedagogo (5)

Assistente Social – Educação (2)

Nutricionista – Educação (1)

Agente Administrativo – Educação (11)

Ajudante de Transporte Escola (4)

Merendeiramioto (11)

Motorista da Educação (5)

Auxiliar de Serviços Gerais – Educação (32)

Secretaria Municipal de Saúde

Médico Endocrinologista (1)

Médico Ginecologista (1)

Médico Neurologista (2)

Médico Radiologista (1)

Médico Cirurgião Geral (2)

Médico do Trabalho (1)

Médico Anestesiologista (1)

Médico Ortopedista (1)

Médico Otorrinolaringologista (1)

Médico Oftalmologista (1)

Médico Reumatologista (1)

Médico Urologista (1)

Médico Pediatra (1)

Médico Gastroenterologista (1)

Médico Dermatologista (1)

Médico Angiologista (1)

Médico Geriatra (1)

Assistente Social (2)

Cirurgião Dentista (7)

Cirurgião Dentista – Endodontista (1)

Cirurgião Dentista – Periodontista (1)

Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial (1)

Técnico Sanitário em Nível Superior (1)

Enfermeiro (26)

Enfermeiro Intensivista (5)

Farmacêutico (2)

Fisioterapeuta (15)

Fisioterapeuta Hospitalar (5)

Fonoaudióloga (2)

Médico Plantonista (14)

Médico Cardiologista (1)

Médico Clínico Geral (8)

Nutricionista (3)

Psicólogo (4)

Médico Psiquiatra (2)

Médico Intensivista (7)

Médico Obstetra (1)

Médico Oncologista (1)

Médico Hematologista (1)

Médico Infectologista (1)

Médico Mastologista (1)

Médico Neurologista (2)

Médico Nutrólogo (1)

Médico Ultrassonografista (1)

Médico Proctologista (1)

Educador Físico (3)

Terapeuta Ocupacional (1)

Assistente Técnico (3)

Agente Administrativo (30)

Auxiliar de Serviços Gerais (30)

Vigilante (10)

Técnico de Radiologia (4)

Técnico de Enfermagem (30)

Instrumentador Cirúrgico (1)

Técnico em Nutrição (1)

Auxiliar de Cozinha (10)

Cozinheiro Hospitalar (12)

Auxiliar de Lavanderia (6)

Digitador (2)

Auxiliar de Conservação e Manutenção (2)

Motorista – CNH B (5)

Técnico em Segurança do Trabalho (1)

Fiscal da Vigilância Sanitária (1)

Auxiliar em Saúde Bucal (10)

Maqueiro (3)

Secretaria Municipal de Saúde – Programa

Educador Físico (5)

Artesão (1)

Secretaria Municipal de Obras

Ajudante de Serviços Pesados (3)

Auxiliar de Serviços Gerais (26)

Carpinteiro (2)

Eletricista (3)

Encanador Hidráulico (4)

Gari (10)

Pintor Predial (4)

Motorista “CNH C” (5)

Motorista “CNH D” (5)

Pedreiro (4)

Ajudante de Pedreiro (4)

Vigilante (20)

Operador de Máquina Pesada (3)

Operador de Trator de Pneus (3)

Porteiro (20)

Agente Administrativo (11)

Engenheiro Civil (4)

Secretaria Municipal de Assistência Social

Assistente Social (2)

Digitador de Programas Sociais (3)

Secretaria de Administração e Finanças

Coordenador de Recursos Humanos (4)

Analista de Recursos Humanos (5)

Contador (2)

Técnico em Contabilidade (5)

As remunerações variam a depender do cargo. Os valores são de R$ 1.212,00 a R$ 11.000,00.

Quando serão as provas?

As provas deste processo seletivo BA 2022 estão marcadas para dia 06 de novembro. Vale lembrar que o local de prova, assim como locais e horárias estão previstos para 21 de outubro. A validade para efeito de contratação é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do órgão.